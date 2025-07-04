В Риме прогремели мощные взрывы на АЗС: поднялся густой столб дыма, 45 пострадавших. Фото и видео

В пятницу, 4 июля, в Риме (Италия) прогремело сразу два мощных взрыва на заправке. Известно о более чем 40 пострадавших в аварии.

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Как сообщает Rai News.it, инцидент произошел на виа деи Гордиани, в районе Пренестино, после 8 утра. Уже через несколько минут после первого там прогремел второй взрыва, уточняет ANSA.

По предварительной информации пожарной службы, первый взрыв был вызван отрывом насоса от резервуара, который поставлял воду в распределительную систему.

Двойной взрыв на заправке был слышен повсюду в городе, как и густое облако дыма можно было увидеть со всех районов. Это было похоже на бомбу, говорят очевидцы.

По данным на вечер 4 июля, из-за ЧП более 40 человек были ранены, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Причем среди раненых не только гражданские лица, но и спасатели и правоохранители, которые первыми прибыли на место происшествия после первого, но как раз перед вторым взрывом.

Из-за аварии, которая произошла на территории газовой заправки и депо, расположенных вблизи школы, несколько автомобилей сгорели.

Римская прокуратура ожидает отчет от следственных органов, но уже начала собственное расследование из-за травм спасателей и правоохранителей.

Неофициально пожарные назвали (предварительно) причину второго взрыва – это неисправность газовой системы, из-за которой в ней остается нефтяные испарения. Возгорание таких испарений сравнивают со взрывом бомбы.

Власти города и страны уже отреагировали на ЧП. В частности, премьер-министр Джорджа Мелони выразила свою близость к пострадавшим и поблагодарила всех спасателей. Аналогичные заявления сделал президент республики Серджио Маттарелла. Даже Папа Римский Лев XIV, как епископ Рима, "с тревогой следит за развитием этой трагической аварии".

Сейчас все улицы вблизи места взрывов перекрыты для частного и общественного транспорта, служба гражданской защиты призвала местных граждан оставаться дома, закрыв окна и выключив кондиционеры.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 июля в Житомире прогремели два мощных взрыва. Громко было возле одной из автозаправок на окраине города. Известно, что в результате чрезвычайного происшествия погибли два человека, 24 получили ранения.

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