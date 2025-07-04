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В Риме прогремели мощные взрывы на АЗС: поднялся густой столб дыма, 45 пострадавших. Фото и видео

 Михаил Левакин
Новости. Мир
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В Риме прогремели мощные взрывы на АЗС: поднялся густой столб дыма, 45 пострадавших. Фото и видео

В пятницу, 4 июля, в Риме (Италия) прогремело сразу два мощных взрыва на заправке. Известно о более чем 40 пострадавших в аварии.

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Как сообщает Rai News.it, инцидент произошел на виа деи Гордиани, в районе Пренестино, после 8 утра. Уже через несколько минут после первого там прогремел второй взрыва, уточняет ANSA.

По предварительной информации пожарной службы, первый взрыв был вызван отрывом насоса от резервуара, который поставлял воду в распределительную систему.

В Риме прогремели мощные взрывы на АЗС: поднялся густой столб дыма, 45 пострадавших. Фото и видео

Двойной взрыв на заправке был слышен повсюду в городе, как и густое облако дыма можно было увидеть со всех районов. Это было похоже на бомбу, говорят очевидцы.

По данным на вечер 4 июля, из-за ЧП более 40 человек были ранены, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Причем среди раненых не только гражданские лица, но и спасатели и правоохранители, которые первыми прибыли на место происшествия после первого, но как раз перед вторым взрывом.

В Риме прогремели мощные взрывы на АЗС: поднялся густой столб дыма, 45 пострадавших. Фото и видео

Из-за аварии, которая произошла на территории газовой заправки и депо, расположенных вблизи школы, несколько автомобилей сгорели.

Римская прокуратура ожидает отчет от следственных органов, но уже начала собственное расследование из-за травм спасателей и правоохранителей.

В Риме прогремели мощные взрывы на АЗС: поднялся густой столб дыма, 45 пострадавших. Фото и видео

Неофициально пожарные назвали (предварительно) причину второго взрыва – это неисправность газовой системы, из-за которой в ней остается нефтяные испарения. Возгорание таких испарений сравнивают со взрывом бомбы.

Власти города и страны уже отреагировали на ЧП. В частности, премьер-министр Джорджа Мелони выразила свою близость к пострадавшим и поблагодарила всех спасателей. Аналогичные заявления сделал президент республики Серджио Маттарелла. Даже Папа Римский Лев XIV, как епископ Рима, "с тревогой следит за развитием этой трагической аварии".

В Риме прогремели мощные взрывы на АЗС: поднялся густой столб дыма, 45 пострадавших. Фото и видео

Сейчас все улицы вблизи места взрывов перекрыты для частного и общественного транспорта, служба гражданской защиты призвала местных граждан оставаться дома, закрыв окна и выключив кондиционеры.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 июля в Житомире прогремели два мощных взрыва. Громко было возле одной из автозаправок на окраине города. Известно, что в результате чрезвычайного происшествия погибли два человека, 24 получили ранения.

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