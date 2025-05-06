В Рим съехались все 133 кардинала, которые будут выбирать нового Папу. Видео

В понедельник, 5 мая, в Риме собрались все 133 кардинала, которые будут избирать нового Папу Римского. В зале синодальных заседаний в Ватикане состоялось десятое общее собрание кардиналов в рамках приготовления к избранию нового преемника святого Петра.

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Об этом сообщает Vatican News. В заседании приняли участие 179 кардиналов, среди них было 132 тех, которые будут участвовать в конклаве, который начинается 7 мая.

Кардиналы обсуждали черты, которыми должен отличаться будущий Папа.

Утром во вторник, 6 мая, в Ватикане должно состояться еще одно собрание кардиналов.

Сообщается, что Сикстинская капелла уже взята под охрану.

"Кардиналы, если желают, могут добираться с места жительства в часовню также и пешком, но по четко определенному защищенному маршруту. Периметр передвижения кардиналов будет опечатан. Кардиналов поощряют оставлять мобильные устройства в жилище. В то же время, как в "Доме святой Марты", так и в Сикстинской капелле, связь будет отсутствовать. Все кардиналы получили буклеты с официальными биографиями кардиналов, которые опубликованы на сайте Святого Престола", – сообщили в Ватикане.

Напомним, что кардиналы Ватикана назначили дату начала конклава на 7 мая. Именно тогда начнется процесс избрания нового Папы Римского для 1,4 миллиарда католиков в мире.

Как сообщал OBOZ.UA, 2 марта над церковью Сикстинской капеллы в Ватикане появился дымоход, белый дым из которого заявит миру об избрании нового Папы Римского.

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