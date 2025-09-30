В Норвегии зафиксировали дрон над газовым месторождением: что известно об инциденте

В Норвегии работники газового месторождения Equinor Sleipner сообщили о появлении дрона над платформой. Полиция подтвердила инцидент и начала проверку.

Руководитель операционной деятельности полиции Роджер Литлатун в комментарии изданию VG заявил, что дрон заметили накануне вечером сотрудники платформы. После этого правоохранители запустили внутренние оповещения и начали сбор разведывательных данных.

"Мы получили сообщение о том, что был замечен дрон. Его заметили сотрудники", – пояснил Литлатун.

По его словам, полиция продолжает анализировать информацию и намерена выяснить, что именно за объект наблюдали. "Это то, что мы хотим расследовать дальше. Это естественно, учитывая ситуацию, которая есть, с большим вниманием к этому", – добавил он.

Что известно о месторождении и как прокомментировали инцидент в Equinor Sleipner

Месторождения Слейпнера – это собирательное название для газовых и конденсатных месторождений Слейпнер Ост и Слейпнер Вест, а также месторождений-спутников Локе, Гюнгне и Альфа Норд. Месторождения расположены в Северном море, к западу от Эгерсунда. Месторождения были введены в эксплуатацию еще в 1984 году.

Представитель компании Equinor Магнус Франц Эйдсвольд отказался раскрывать детали инцидента и сослался на полицию.

Серия инцидентов с неизвестными дронами

За последние недели несколько раз фиксировали дроны в норвежских аэропортах, в частности в Осло-Гардермуен, что даже приводило к временному закрытию аэропортов. Подобные случаи произошли и в Дании – в Копенгагенском аэропорту Каструп, а также на военных объектах, включая крупнейшую авиабазу страны в Карупе.

В 2022 году полиция Норвегии установила специальные датчики для обнаружения дронов вблизи нефтегазовых объектов на континентальном шельфе. Тогда сообщения о дронах поступали по меньшей мере с десяти различных нефтегазовых объектов.

Начальник штаба полиции Ларс Ликандер Ауне отметил, что правоохранители ежегодно получают большое количество сообщений о дронах и серьезно относятся к каждому вызову. Однако в большинство случаев позже получают естественное объяснение.

"Это могут быть небольшие самолеты, звезды на небе или другие световые явления", – объяснил Ауне. В то же время в полиции призвали граждан сообщать обо всех подозрительных объектах, особенно вблизи критически важной инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в Норвегии зафиксировали новую волну инцидентов с беспилотниками, которые создают опасность для авиации. Вечером в воскресенье самолет авиакомпании Norwegian, летевший из Осло в Бардуфосс (Тромсе), был вынужден развернуться из-за появления дрона в зоне аэропорта.

