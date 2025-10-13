В Нидерландах этой зимой ожидаются отключения электроэнергии: названа причина

В Нидерландах жители этой зимой могут столкнуться с более частыми перебоями электроснабжения. Причиной его, как прогнозируют, станет перегрузка электросети.

Об этом сообщает Nu.nl. Растущая нагрузка объясняется несколькими факторами: увеличением количества электромобилей, отказом домохозяйств от газа и возвращением избыточной энергии от солнечных панелей в уже напряженную сеть.

Оператор электросети Enexis предупреждает, что на 20 критически важных участках сети пока невозможно обеспечить нормальное управление, что может привести к кратковременным отключениям электроэнергии в течение зимы.

Жителям страны советуют подготовиться: иметь под рукой фонарики, свечи, заряженные павербанки, а также выключать из розеток чувствительную электронику – компьютеры, телевизоры и другие приборы.

Кроме того, операторы сети и правительство призывают население уменьшать потребление электроэнергии в пиковые часы с 16:00 до 21:00, когда нагрузка на систему является наибольшей. В случае чрезвычайной ситуации такие меры помогут уменьшить риск серьезных перебоев в поставках.

Напомним, Украина готовится к очередной – уже четвертой по счету – зиме в условиях систематических обстрелов энергетической инфраструктуры со стороны России. Теперь украинские власти изменили стратегию и делают ставку на сеть массивных батарей для накопления электроэнергии, чтобы предотвратить отключения электроэнергии.

