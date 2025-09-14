В Греции обновят правила аренды жилой недвижимости: каких изменений ожидать

В Греции с 1 октября этого года начнут действовать новые правила для владельцев жилья, которое сдается в аренду на короткий срок через сервисы по типу Airbnb и Booking.com. Главная цель изменений – повысить уровень безопасности туристов и гарантировать качество объектов, чтобы укрепить репутацию страны как надежного туристического направления, пояснили в правительстве.

Об этом сообщает Travel and Tour World. Новые требования призваны не только снизить риски для гостей, но и обеспечить прозрачные стандарты для всей отрасли.

Что изменится с 1 октября 2025 года

Владельцы квартир и домов будут обязаны обустроить жилье огнетушителями и датчиками дыма, оформить страхование гражданской ответственности, а также пройти сертификацию электрических установок.

Такие требования в Греции внедряют в рамках более широкой стратегии правительства по устойчивому развитию туризма. Власти стремятся совместить экономическую выгоду от растущего количества путешественников с необходимостью защиты культурного наследия и природных ресурсов страны.

Что говорят владельцы жилья

Представители туристической индустрии уже выразили свои опасения. На встрече с заместителем министра туризма Анной Караманли они отметили, что правила содержат ряд неясных положений, а предусмотренные штрафы могут оказаться чрезмерными.

Больше всего, по словам владельцев жилья, пострадают небольшие операторы, которые не имеют финансовых ресурсов для быстрого внедрения новых требований. Это может привести к сокращению предложений доступного жилья на популярных курортах.

Чтобы уменьшить риски и упростить процесс, Комитет по краткосрочной аренде предложил создать единую цифровую платформу. На ней владельцы смогут загружать сертификаты и документы для проверки, что сделает контроль более понятным и быстрым.

