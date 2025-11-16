В Германии заявили, что не будут накапливать дроны против России: в чем причина

Германия не планирует накапливать запас беспилотников для возможной войны с Россией, несмотря на важность этой техники, которую продемонстрировала война в Украине. Министр обороны Борис Писториус объяснил, что технологии дронов быстро устаревают.

Поэтому акцент там будут делать на разработке новых видов вооружений и подготовке оборонной промышленности. Об этом сообщает dw.

Писториус пояснил, что создание резерва беспилотников не имеет смысла из-за быстрого прогресса в этой сфере.

"В разработке беспилотников мы наблюдаем все более короткие циклы инноваций. Технологии кардинально меняются в течение 2-3 месяцев, в том числе в сфере защиты от беспилотников. Поэтому бессмысленно сегодня накапливать беспилотники на миллиарды евро, которые устареют уже послезавтра", – сказал он.

Вместо этого Германия делает акцент на разработке современных видов оружия и подготовку оборонной промышленности, чтобы в случае войны они могли производиться быстро и в большом количестве.

Писториус также убежден, что бронетехника и в дальнейшем будет оставаться ключевым элементом боевых действий, наряду с дронами и другими системами.

Он добавил, что война в Украине демонстрирует огромную роль беспилотников, однако будущие конфликты будут иметь общевойсковой характер с применением танков, гаубиц, самолетов, кибероружия и БпЛА.

В начале ноября соучредитель немецкого стартапа Helsing Гундберт Шерф критиковал недостаток дронов в поставках западного оружия Украине, отмечая, что 80–90% потерь обеих сторон вызваны беспилотниками, и призвал пересмотреть приоритеты бюджета.

Вместе с тем, глава Rheinmetall Армин Паппергер в октябре подчеркнул, что дроны не заменят танки и БМП на поле боя. По его словам, война в Украине показывает, что бронетехника и ракеты остаются ключевыми элементами боевых действий, а утверждение, что будущие войны будут происходить только с помощью дронов, являются бессмысленными.

На фоне роста количества гибридных атак канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал создание подразделения защиты от БПЛА в составе Федеральной полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии вечером в среду, 5 ноября, неизвестный дрон снова заметили над аэропортом. Аэропорт города Ганновер, девятый по пассажирообороту в ФРГ, вынужденно останавливал работу.

