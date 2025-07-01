В Британии судят местного жителя за финансирование сепаратистов "Л/ДНР": все подробности дела

В Лондоне перед судом предстал гражданин с двойным российско-британским гражданством, которого подозревают в финансировании российских сепаратистов на востоке Украины через криптовалюту. По версии обвинения, он посылал средства для закупки оружия, техники и военного снаряжения.

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Речь идет о 53-летнем Михаиле Власове, пишет Reuters. Его обвиняют в восьми нарушениях британских санкций, введенных против самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики". Эти образования британские прокуроры называют пророссийскими и незаконными.

Власов появился в Вестминстерском магистратском суде и заявил, что не признает себя виновным ни по одному из пунктов обвинения. Его подозревают в переводе криптовалюты на общую сумму около 4000 фунтов стерлингов (примерно 5510 долларов США) в период между апрелем 2022 года и апрелем 2023 года.

Прокурор Аня Хохмаер сообщила, что Власов переводил криптовалюту организациям, которые публично заявляли, что используют эти средства на нужды боевиков так называемых "ЛНР" и "ДНР". Речь идет, в частности, о закупке дронов, боеприпасов, оружия и военной формы.

По ее словам, обвиняемый вполне осознавал, что нарушает санкции, и своими действиями прямо поддерживал усилия российской армии в войне против Украины.

"Речь идет о ком-то, кто намеренно прибегает к действиям, которые, как он знает, обходят санкции, но одновременно способствуют военным усилиям российской армии на востоке Украины", – добавила она.

Хохмайер отметила, что это лишь второй случай в Великобритании, когда лицо официально обвиняется в нарушении санкций, наложенных из-за полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось в феврале 2022 года. Сейчас РФ удерживает под контролем около 19% территории Украины.

Суд отпустил Власова под залог до следующего слушания, которое состоится позже в этом месяце.

Согласно Реестру компаний, Власов зарегистрирован как гражданин России и был единственным директором компании с ограниченной ответственностью, которая была ликвидирована в 2019 году. Его адвокат отметил, что он получил британское гражданство в том же году.

Как сообщал OBOZ.UA, в Берлине и Бранденбурге немецкие правоохранители провели одновременные обыски в офисах организации Friedensbrücke – Kriegsopferhilfe e. V. Также обыски проходили у нескольких лиц, которые, по предположениям, причастны к деятельности указанной организации. Ассоциация (в переводе это "Мост друзей – Кригсопферхильфе"), как утверждают правоохранители, финансово поддерживала так называемые "республики" на оккупированных территориях Донбасса.

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