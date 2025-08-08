Украинцы, которые застряли на границе с Грузией, прекратили голодовку: в МИД контролируют ситуацию

В пятницу, 8 августа, граждане Украины, находящиеся в буферной зоне на грузино-российской границе, прекратили голодовку, которую они объявили 5 августа. Трем из них оказали медицинскую помощь.

Видео дня

Об этом сообщили в МИД Украины. В ведомстве рассказали об актуальной ситуации на грузинском пункте пропуска "Дариалы"

Министерство заявило, что держит на постоянном контроле гуманитарную ситуацию в "Дариале". В ночь на 7 августа представитель посольства Украины в Грузии ездил туда на встречу с украинцами.

Дипломат рассказал о мерах, которые осуществляет МИД Украины и посольство для защиты их прав.

Так, по его словам, 7 августа трем украинцам, которые голодали, была оказана медицинская помощь, а также оформлены соответствующие медицинские протоколы.

Также договорились с грузинской стороной о дальнейшем обеспечении экстренной медицинской помощи нашим гражданам в случае необходимости.

"8 августа представитель депортированных граждан Украины, с которым наши дипломаты поддерживают постоянную коммуникацию, информировал посольство Украины в Грузии о прекращении голодовки наших соотечественников, объявленной 5 августа. Он также выразил благодарность дипучреждению за усилия для решения гуманитарного кризиса, искусственно созданного российской стороной", – сообщили в МИД.

В ведомстве добавили, что продолжается активное взаимодействие украинской стороны с официальными представителями власти Грузии и Молдовы для скорейшего разблокирования транзитного пути, решения всех логистических и организационных препятствий.

"В то же время МИД возобновляет призыв к российской стороне, озвученный министром иностранных дел Андреем Сибигой, отправлять депортированных украинских граждан непосредственно на границу Украины с РФ или Беларусью. Украина готова их встречать", – отметили в министерстве.

Напомним, что со второй половины июня 2025 года Россия резко активизировала депортацию граждан Украины через Грузию. Украинская сторона считает это частью целенаправленной операции с целью создания гуманитарного кризиса на внешней границе РФ.

Большинство депортированных – это лица, которые либо находились в тюрьмах на временно оккупированных территориях Украины и были вывезены в РФ, или те, кто был осужден на территории России.

Хотя благодаря действиям МИД и других учреждений с конца июня удалось вывезти 44 граждан Украины из "Дариалы", Россия продолжает присылать новых депортированных.

Как сообщал OBOZ.UA, на грузино-российской границе в пункте пропуска "Дариали" сложилась критическая гуманитарная ситуация – в буферной зоне находятся 96 украинцев, депортированных из России. Пятеро из них 5 августа объявили бессрочную голодовку, требуя разрешения пересечь грузинскую границу.