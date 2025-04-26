ЦРУ официально подтвердило смерть 21-летнего Майкла Глосса, сына заместителя директора агентства по цифровым инновациям Джулианы Галлины. Он умер в прошлом году во время боевых действий в Украине.

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О событии стало известно после публикации российского медиа "Важные истории" о присоединении Глосса к российским вооруженным силам и его смерти, пишет NBC News. После этого представитель Центрального разведывательного управления подтвердил гибель молодого человека, однако не уточнил, на чьей стороне он воевал.

Представитель ЦРУ, что высокопоставленная сотрудница управления Галлина и ее семья "пережили невероятную личную трагедию весной 2024 года, когда ее сын Майкл Глосс, имевший проблемы с психическим здоровьем, погиб во время боевых действий в Украине".

Однако в заявлении речь не идет, на чьей стороне воевал Глосс. При этом в ЦРУ его смерть считается частным семейным делом, а не вопросом национальной безопасности США.

"Вся семья ЦРУ разбита горем из-за их потери", – добавил спикер. Он также передал слова Джулианны и ее мужа о том, что они обожали своего сына и скучают по нему ежеминутно. Они ценят конфиденциальность в столь тяжелое время.

В прошлом году в российской соцсети ВКонтакте Майкл Глосс поделился фотографией, на которой он улыбается на Красной площади в Москве.

В соцсетях он также выражал соболезнования военным усилиям России против "прокси-войны с Украиной". Парень подверг резкой критике освещение войны в новостях, которое он назвал "западной пропагандой", что якобы скрывало реальность конфликта, в котором, по его словам, коррумпированные украинские военные не могли сравниться с российскими войсками.

"Россия убивает этих ребят на месте", – написал Глосс в Instagram.

Российское издание "Важные истории" сообщило, что Майкл Глосс совершил несколько путешествий за границу, которые в конце концов завершились его вступлением в ряды российской армии. Своему знакомому Майкл говорил, что пошел в ВС РФ ради российского паспорта, чтобы добиться жизненного назначения.

В некрологе, опубликованном семьей в прошлом году, указывалось, что он умер "во время путешествия по Восточной Европе", но о нем не упоминалось о России или войне в Украине. Там также отмечалось, что Глосс, имевший "благородное сердце" и "воинственный дух", прожил "короткую, но очень прекрасную жизнь, пока ее не унесли от нас во время путешествий за границу".

В свою очередь бабушка Майкла Глосса по материнской линии, Мари Кук, отказалась подтвердить подробности смерти своего внука и перенаправила вопрос своей дочери Галлине. "Моя дочь и зять – лучшие родители, которых я когда-либо видела в своей жизни", – сказала Кук, назвав его смерть "трагедией".

Отец Майкла Ларри Глосс является ветераном ВМС США и работает в сфере кибербезопасности. А мать Джулиана Галлина имеет многолетний опыт в сфере кибербезопасности и занимает руководящие должности в ЦРУ. В 2024 году ее назначили на должность заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям. Она также была первой женщиной в истории Военно-морской академии США, возглавившей бригаду мичманов.

Майкл Глосс учился в средней школе Октон в городке Видна, что на севере Виргинии. Там он активно занимался спортом, играя в футбол и лакросс. Затем он продолжил образование в Колледже Атлантики в Бар-Харборе, штат Мэн, где изучал экологию человека.

В некрологе отмечается, что Майкл был физически сильным, высоким, умным и принципиальным. Еще с детства он использовал свои черты характера, чтобы защищать других от несправедливости — будь то на детской площадке, спортивном поле или в общественной жизни.

Родные Майкла призвали вместо цветов присылать пожертвования на благотворительные организации, поддерживаемые самим парнем. Среди них — фонды помощи беженцам, защите окружающей среды, а также Национальный альянс по психическим заболеваниям, который, по их мнению, может помочь другим.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает усиливать нарративы, которые используются для оправдания вторжения в Украину и создают условия для оправдания грядущей российской агрессии против европейских государств. Недавно Министерство иностранных дел РФ опубликовало доклад, в котором заявило, что "тень нацизма снова накрыла Европу".

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