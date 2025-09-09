Турция начала учения сирийской армии: что происходит

Анкара согласилась на совместные учения с Дамаском и заявила о готовности предоставить разведданные и техническую поддержку в случае необходимости. Шаги объясняют желанием усилить обороноспособность сирийской армии на фоне обострений в регионе.

По информации турецкого издания Yeni Şafak, военные начали тренировать сирийских солдат в рамках договоренностей, достигнутых между правительствами двух стран. Первая волна учений охватывает подготовку пехотинцев и курс для будущих коммандос. После завершения программы часть личного состава планируют привлекать к дополнительным занятиям уже на территории Сирии.

Готовность к поддержке

Проект основывается на модели, которая уже действует в Сомали и Ливии. В частности, речь идет о создании в Сирии собственных военных и сержантских училищ. Источники в Анкаре отмечают, что Турция готова не только обучать, но и предоставлять консультации по организации обороны. "Мы уже начали. Это долгий процесс, но он важен", – сказал один из собеседников издания.

Турция подчеркнула, что ее помощь не ограничится тренировками. Если правительство примет решение о действиях против курдских формирований, Анкара может подключиться. Речь идет о передаче разведданных, применении беспилотников или артиллерии. В Анкаре отмечают, что отныне ответственность за сохранение целостности страны лежит непосредственно на Дамаске.

Ситуация на месте

Отдельно сообщается, что Турция уничтожила 580 километров подземных тоннелей, которые ранее использовали курдские Отряды народной самообороны. В последнее время зафиксированы попытки построить новые коммуникации, но в гораздо меньших масштабах. Сейчас прямого столкновения между силами Дамаска и курдскими отрядами нет, однако стороны остаются в напряжении.

Массовые возвращения сирийцев

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что добровольные возвращения сирийцев в родные города после событий декабря 2024 года значительно активизировались. По его словам, с тех пор 474 тысячи 18 человек вернулись домой. Всего с 2016 года количество таких случаев достигло более 1,2 миллиона. Он подчеркнул, что процесс происходит под координацией миграционного ведомства и "остается примером для международного сообщества".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в июле Сирия и Израиль договорились о прекращении огня. Соглашение между указанными странами также было поддержано Турцией, Иорданией и другими соседними государствами. Соглашение заключили непосредственно премьер-министр Израиля и президент Сирии.

