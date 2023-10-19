"Циничнее не бывает": Шольца возмутило заявление Путина о войне в Израиле

Канцлер Германии Олаф Шольц осудил заявления президента России Владимира Путина касательно ситуации в Израиле. Он возмутился и сказал, что "нет ничего более циничного", чем высказывания кремлевского диктатора.

Напомним, что глава РФ осудил Израиль и фактически поддержал ХАМАС. Шольц обратил на это внимание во время выступления в Бундестаге ФРГ, передает BILD.

Немецкого политика возмутило, что Путин, ведущий жестокую войну против Украины, "жалуется на жертвы среди мирного населения". "Нет ничего более циничного, чем это!" – отметил Шольц.

В своей речи в Бундестаге канцлер призвал к немедленному освобождению всех людей, похищенных ХАМАС, "без каких-либо предварительных условий". Среди заложников террористической организации есть и несколько граждан Германии.

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Шольц назвал последствия нападения ХАМАС на Израиль "самым серьезным кризисом, который Ближний Восток пережил за последние десятилетия". Он сравнил войну в Израиле с лесным пожаром – если его пламя будет распространяться, то это "будет иметь разрушительные последствия для всего региона".

Как писал OBOZ.UA:

– Согласно заявлению посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, по состоянию на утро 19 октября в Израиле в результате атак террористической организации ХАМАС погибло 18 наших граждан.

– Ранее, 18 октября, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что, согласно отчетам израильской стороны, боевиками ХАМАС якобы были убиты 23 украинца. Корнийчук эти цифры не подтвердил.

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