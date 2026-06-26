ЦАХАЛ уничтожил боевиков "Хезболлы" на юге Ливана: видео и подробности операции

Израильские военные ликвидировали боевиков группировки "Хезболла" на юге Ливана. Операция была проведена после обнаружения вооруженных лиц, представлявших угрозу для израильских военных.

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Об этом сообщили в Армии обороны Израиля. В ЦАХАЛе подтвердили информацию, ранее появившуюся в ливанских источниках, о ликвидации боевиков в районе Заутар аль-Шаркия.

По информации израильских военных, бойцы боевой группы "Голаны" обнаружили в указанном районе пятерых боевиков. По оценке ЦАХАЛа, они представляли угрозу для израильских сил.

Кроме того, в районе хребта Али-Тахер боевая группа бригады "Командо" обнаружила еще одного вооруженного боевика. После этого военно-воздушные силы Израиля нанесли удар. В то же время подразделения, находившиеся на месте, открыли огонь для устранения угрозы.

В пресс-службе Армии обороны Израиля также заявили, что израильские силы продолжают действовать в районе хребта Али-Тахер. В ЦАХАЛе подчеркнули, что не позволят боевикам "Хезболлы", находящимся в туннеле, выходить наружу или передвигаться в этой местности.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что военно-воздушные силы Израиля нанесли авиаудар по Бейруту в ответ на удары по северу Израиля. Под удар попал южный пригород столицы Ливана, Дахия.

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