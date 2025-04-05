Израиль заявил о ликвидации в Ливане командира ХАМАС, участвовавшего во вторжении 7 октября

Армия обороны Израиля в ночь на 5 апреля официально сообщила о ликвидации одного из боевиков террористической группировки ХАМАС – командира отряда, участвовавшего во вторжении в страну 7 октября 2023 года. Это старший член "бригад моджахедов" Мухаммад Хасан Мухаммад Авад.

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Как утверждают в ЦАХАЛ, указанный боевик руководил похищениями людей, в частности, семьи Шири Бибас. Более того, Мухаммад Авад "вероятно, был причастен к убийству" всей семьи Бибас.

Боевик был ликвидирован в результате авиаудара на севере в секторе Газа, отметили в ЦАХАЛ. Разведчики Шин Бет добавили, что эту информацию также подтвердили сами террористы.

"Мухаммад Хасан Мухаммад Авад был среди террористов, вторгшихся в кибуц Нир Оз во время нападения ХАМАС 7 октября, и он руководил похищением Шири, Ариэля и Кфира Бибас. Также возможно, что он был причастен к их убийствам", – отметили в ЦАХАЛ.

Также считается, что этот боевик был ответственен за похищение других людей в Нир Оз, в том числе несколько граждан Таиланда.

В Шин Бет, ссылаясь на террористов, утверждают, что уничтоженный боевик "был старшим военным командиром и руководителем разведывательного отдела". В ЦАХАЛ его назвали "близким к руководству "бригад моджахедов".

"Кроме того, в рамках своей роли в террористической группировке Авад принимал участие в вербовке террористов на Западном берегу реки Иордан и в Израиле", – добавили представители ЦАХАЛ.

"Бригады моджахедов" являются отдельной, но союзной ХАМАС террористической группировкой.

Как сообщал OBOZ.UA, когда в феврале этого года террористы ХАМАС передали Израилю тела нескольких убитых заложников, были опознаны тела двух сыновей Шири Бибас, Ариэля и Кфира. Однако третье тело оказалось неизвестным и не принадлежало их матери.

Уже после этого госсекретарь США Марко Рубио пригрозил ХАМАС полным уничтожением, если группировка не освободит всех заложников, которые до сих пор остаются в плену в секторе Газа.

Напомним, что в плену ХАМАС также погиб самый старый заложник – 86-летний Шломо Мансур из кибуца Кисуфим. В детстве он пережил одно из событий Холокоста в мусульманском мире – Фархуд, а умер от рук террористов.

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