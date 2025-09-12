Трогательные снимки и не только: парень убитой в США молодой украинки сделал знаковые посты после ее гибели. Фото и видео

Парень убитой в США молодой украинки Ирины Заруцкой Станислав Никулица опубликовал знаковые посты после ее смерти, где выразил свои переживания. Гибель девушки стала большой потерей для него.

Вместе с тем мужчина репостил возмущенные комментарии, в которых ставил под сомнение, почему Декарлоса Брауна-младшего вообще выпускали на свободу после совершенных ранее преступлений. Об этом пишет Daily Mail.

Что публиковал парень погибшей

На одном из снимков в соцсети пара нежно смотрит друг другу в глаза, а на других, опубликованных дядей Ирины Скоттом Хаскеллом, они счастливо позируют вместе с ее родными и домашним любимцем. Еще одно фото сохранило беззаботный момент после купания в воде.

Кроме того, в знак протеста против бессмысленного убийства своей девушки Никулица выложил в Instagram два коротких видео с камер наблюдения в поезде, где произошел инцидент. Позже он повторно опубликовал кадры после нападения, на которых слышна фраза: "Поймал ту белую девушку".

Неизвестно, принадлежали ли эти слова предполагаемому убийце Брауну, как утверждается, или другому пассажиру. В подписи к видео Никулица призвал зрителей включить звук и добавил: "Важно знать".

В следующих сообщениях он поделился роликом, где резко раскритиковал пассажиров поезда, которые, по его мнению, бездействовали сразу после нападения на Ирину.

Он также обратил внимание на судью из Северной Каролины Терезу Стоукс, которую подвергли сокрушительной критике за решение отпустить Брауна всего за семь месяцев до трагедии. Тогда Стоукс позволила бездомному Брауну, имевшему долгую историю арестов, выйти на свободу под "письменное обязательство" явиться в суд. Никулица также опубликовал видео, где мужчина утверждает, что Стокс не имеет юридического образования.

Что предшествовало

По данным СМИ, Стоукс руководит мировым судом, хотя не является лицензированным адвокатом. Согласно законодательству штата Северная Каролина, это условие не является обязательным – достаточно закончить четырехлетнее обучение и иметь соответствующий опыт.

Стоукс, согласно информации CBS Austin, училась в юридической школе Кули и имеет руководящую должность в местной благотворительной организации, занимающейся вопросами психического здоровья и поддержки при наркозависимости.

После убийства Ирины Заруцкой 10 республиканцев Палаты представителей из Северной Каролины написали письмо главному судье 26-го судебного округа штата Рою Г. Виггинсу, призвав отстранить Стоукс с должности мирового судьи.

Напомним, об убийстве 23-летней украинки Ирины Заруцкой стало известно 22 августа, когда ее тело с ножевыми ранениями обнаружили на трамвайной станции. Впоследствии правоохранители задержали подозреваемого в убийстве – 34-летнего Декарлоса Брауна. Согласно судебным протоколам, Брауна неоднократно арестовывали с 2011 года. Среди обвинений были кража, ограбление с применением опасного оружия и распространение угроз. Однако почти все обвинения были сняты.

Как ранее писал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп призвал к максимально суровому наказанию для мужчины, подозреваемого в жестоком убийстве украинки Ирины Заруцкой, подчеркнув необходимость "быстрого суда" и смертной казни.

