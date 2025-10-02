Премьер-министр Албании Эди Рама в шутку заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что тот должен поздравить его и президента Азербайджана Ильхама Алиева с заключением мирного соглашения. По словам Рамы, соглашение якобы заключил президент США Дональд Трамп, который приложил к этому "очень много усилий".

Видео дня

Во время шуток Макрон и Алиев смеялись во время шуток. Об этом сообщает OBOZ.UA.

"Вы должны извиниться перед нами. Вы не поздравили нас с заключением мирного соглашения между Албанией и Азербайджаном, которое заключил президент Трамп. Он приложил к этому много усилий. Действительно, очень много", – сказал Рама.

Этот случай связан с предыдущими заявлениями Трампа, в которых он неоднократно путал Армению с Албанией, рассказывая о своей роли в урегулировании военных конфликтов.

Республиканец утверждал, что якобы остановил войну между Албанией и Азербайджаном, а также описывал встречу в Овальном кабинете с премьером Армении Николой Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. По его словам, стороны сидели "далеко друг от друга", но Трамп посоветовал им "объединиться, обняться и помириться".

Напомним, официальный Баку поддерживает территориальную целостность Украины, и поддерживал ее с самого начала развязанной Россией войны. Азербайджан на собственном примере понимает, что означает нарушение этого принципа.

Как ранее писал OBOZ.UA, двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией значительно ухудшились после того, как азербайджанский авиалайнер компании AZAL был сбит российским ЗРПК "Панцирь-С1", а Москва отказалась извиняться перед Баку. Теперь в среде российских пропагандистов звучат призывы начать "специальную военную операцию" против Азербайджанской Республики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!