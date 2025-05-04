Трамп разозлил епископа своим фото в образе Папы Римского

Епископ Соединенной епархии Спрингфилда в штате Иллинойс Томас Джон Папроцкий подверг жесткой критике президента Дональда Трампа за фото, где он предстает в образе Папы Римского. Сгенерированное искусственным интеллектом изображение на днях было опубликовано в официальных соцсетях американского лидера.

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С осуждением таких его действий также выступили еще несколько священников и религиозные организации. Об этом сообщает BBC.

"Это наносит глубокое оскорбление католикам, особенно в этот священный период, когда мы еще оплакиваем смерть Папы Франциска и обращаемся в молитве к Святому Духу за руководство во время избрания нашего нового понтифика", – отреагировал Папроцкий.

Осудило действия Трампа и NYS Catholic Conference – официальное представительство католических епископов штата Нью-Йорк по публичной политике.

"В этом изображении нет ничего остроумного или забавного, господин президент. Мы только что похоронили нашего любимого Папу Франциска, а кардиналы вскоре соберутся на торжественный конклав для избрания его преемника. Не издевайтесь над нами", – говорится в обращении организации.

Свое недовольство выходкой президента выразил и иезуитский священник отец Джеймс Мартин из Сан Хосе, являющийся главным редактором America Magazine, основателем католического ресурса для ЛГБТК Outreach и советником Дикастерии по коммуникациям VaticanNews.

"Иезуиты всегда исходят из предположения о лучших намерениях. Хотя я считаю это глубоко оскорбительным, я буду полагать, что Трамп сделал это в шутливом тоне (хотя он только что вернулся из панихиды по Папе Франциску и имеет католического вице-президента, который встречался с Франциском). Но представьте мгновенный гнев, стремительное осуждение и отдельные и общие протесты епископов США, если бы так поступили Джо Байден или Барак Обама", – подчеркнул он.

Фотография Трампа в образе Папы Римского, которую распространили официальные аккаунты Белого дома в социальных сетях, появилась на фоне того, как католики оплакивают Франциска, который умер 21 апреля. И этот пост появился через несколько дней после того, как республиканец пошутил журналистам: "Я бы хотел быть Папой". Спикер Ватикана Маттео Бруни отказался отвечать на вопрос об отношении к выходке лидера США.

Однако BBC утверждает, что Трамп не первый президент, которого обвиняют в насмешке над католической верой. По данным издания, предыдущий лидер Байден вызвал возмущение год назад, когда он перекрестился на митинге в поддержку абортов в Тампе, штат Флорида.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп нарвался на критику за нарушение дресс-кода на похоронах Папы Франциска. Он прибыл на церемонию в синем костюме и синем галстуке, тогда как большинство мировых лидеров придерживались традиционного черного наряда, как того требовал Ватикан.

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