Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оказался на грани отставки, которая, по сообщениям высокопоставленных источников в Лейбористской партии, может быть официально анонсирована уже 22 июня. Глава правительства фактически признал, что потерял контроль над ситуацией и политической поддержкой внутри собственной фракции.

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Аналитики уверены, что Стармер не удержиться на посту, потому что у его главного соперника банально больше голосов. Об этом сообщает британская газета The Observer.

Крах авторитета Стармера

Поводом для стремительного финала премьерства Стармера стали довыборы в округе Мейкерфилд. На них убедительную победу одержал бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернем, разгромив правых популистов из Reform UK. Бернхем официально принимает присягу 22 июня в качестве члена парламента, что открывает ему прямой путь к борьбе за лидерство в партии и кресло премьер-министра.

По имеющейся информации, за Бернемом уже стоит более 200 депутатов лейбористов, что составляет больше половины парламентской фракции. Таким образом Стармер больше не имеет права утверждать, что его правительство пользуется доверием Палаты общин. Бывший член Кабинета министров лорд Фалконер прямо заявил, что у Стармера "абсолютно не осталось авторитета".

План "упорядоченного ухода"

На данный момент премьер-министр проводит выходные в загородной резиденции Чекерс вместе со своей женой Викторией, обсуждая детали ухода. По словам окружения, Стармер настроен философски и хочет избежать публичного унижения в виде разгромного поражения на внутрипартийных выборах.

Ожидается, что его заявление в понедельник будет содержать план "медленного и достойного транзита власти". Уже 22 июня может быть публичное заявление Стармера о графике ухода.

Потом состоится решающее заседание Кабинета министров, где ключевые министры, включая Иветт Купер и Шабану Махмуд, официально потребуют от него зафиксировать сроки. Окончательная отставка и утверждение нового лидера ожидается в сентябре – на осенней конференции Лейбористской партии.

Кто займет место Стармера

По информации CNN, Энди Бернэм готов бросить вызов премьер-министру Великобритании в борьбе за пост главы государства после возвращения в парламент. Несмотря на то, что он является одним из самых популярных политиков страны, ранее он не мог бросить вызов Стармеру в борьбе за лидерство в правящей Лейбористской партии и в стране в целом, поскольку не являлся действующим членом парламента.

Однако спустя два года после убедительной победы лейбористов на выборах популярность и авторитет Стармера рухнули, в то время как популистская правая партия Найджела Фараджа "Реформа Великобритании" и популистская левая Партия зеленых резко укрепили свои позиции в опросах общественного мнения.

По словам его союзников, только Бернэм мог остановить электоральный спад партии так, как не может крайне непопулярный Стармер. Кроме того, убедительная победа Бернхема – сокрушительное поражение реформистов спустя несколько недель после разгрома лейбористов на местных выборах – также придает ему значительный импульс.

Бернэм известен своей твердой и последовательной проукраинской позицией. Он осудил действия России еще во время оккупации Крыма в 2014 году, а после вторжения в 2022 сфокусировался на гуманитарной помощи Украине. Возглавляя Большой Манчестер, он делал все возможное для укрепления побратимских и деловых связей с украинскими регионами.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о полном запрете социальных сетей для детей до достижения 16-летнего возраста. Он пояснил, что такие меры являются правильным выбором со стороны правительства Туманного Альбиона.

Как сообщал OBOZ.UA, еще недавно Стармер заявлял, что не планирует покидать свой пост, несмотря на внутриполитические дискуссии и бюджетные споры. Он подчеркнул, что сосредоточен на выполнении своих обязанностей и служении стране.

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