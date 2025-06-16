США предостерегли своих граждан от путешествий в Израиль: Госдеп повысил уровень опасности

В понедельник, 16 июня, государственный департамент США обновил рекомендации относительно путешествий в Израиль, Западный берег и Сектор Газа. Американцев призвали воздержаться от поездок в эти регионы из-за вооруженного конфликта, угрозы терактов и гражданских беспорядков.

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В заявлении Госдепа в соцсети X говорится, что ситуация в регионе является чрезвычайно нестабильной. Учитывая риски для жизни и здоровья гражданского населения, был разрешен санкционированный выезд членов семей американских госслужащих, а также части персонала, который не выполняет критических функций.

Американские власти предупреждают о высокой вероятности ракетных обстрелов, деятельности боевиков, террористической активности и возможных вспышках массовых беспорядков в разных частях страны, в том числе вблизи границ с Ливаном и Сирией.

Гражданам США советуют внимательно следить за официальными сообщениями, избегать путешествий в регион без необходимости и, по возможности, покинуть опасные зоны.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты приказали дипломатическому персоналу, не задействованному в критически важных функциях, выехать из стран Ближнего Востока "в связи с обострением региональной напряженности". По данным СМИ, Госдеп и Пентагон рассматривают возможность выезда части сотрудников в том числе из Ирака, Бахрейна, Кувейта и Эрбиля (Иракский Курдистан).

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