США поднимали в воздух F-16 для перехвата российских военных самолетов вблизи Аляски

24 сентября военнослужащие ВВС США поднимали в небо истребители, чтобы перехватить два Ту-95 и два Су-35 Российской Федерации. Самолеты страны-агрессора зафиксировали в опознавательной зоне противовоздушной обороны (ADIZ) Аляски.

Видео дня

Что известно о происшествии

Об инциденте сообщается на сайте Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD). Чтобы идентифицировать и сопроводить российские военные самолеты, американские военные применили:

– самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3;

– четыре истребителя F-16;

– четыре самолета-заправщика KC-135.

Два российских дальних стратегических бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35 "оставались в международном воздушном пространстве и не вторгались в суверенное воздушное пространство США или Канады", подчеркнули в NORAD.

"Эта активность России в зоне ПВО Аляски происходит регулярно и не рассматривается как угроза", – добавили в командовании.

Отметим, что аббревиатура ADIZ с английского означает зону идентификации противовоздушной обороны. Это область воздушного пространства, в которой страна пытается идентифицировать, определять местоположение и контролировать воздушные суда в интересах национальной безопасности.

Что предшествовало

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 на 12 минут вторглись в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом.

20 сентября польская пограничная служба сообщила, что военные самолеты РФ пролетели над буровой платформой Petrobaltic в Балтийском море на малой высоте. Была нарушена исключительная экономическая зона Польши, которой принадлежит платформа, но не государственная граница страны.

Ранее Россия нарушала воздушное пространство Польши, однако не самолетами, а дронами-камикадзе. Это произошло 10 сентября, когда 19 БПЛА залетели на польскую территорию. Четыре из них были сбиты.

Как писал OBOZ.UA, Польша, по данным СМИ, якобы может разрешить своим военнослужащим сбивать российские беспилотники на территории Украины без предварительного согласия НАТО или Европейского Союза. Соответствующие изменения Варшава готовится внести в свой закон о военном развертывании за рубежом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!