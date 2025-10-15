Соратники Мерца призывают 'немедленно' снять запрет на экспорт оружия в Израиль

Двое высокопоставленных чиновников правительства канцлера Германии Фридриха Мерца призвали Берлин отменить ограничения на экспорт оружия в Израиль после мирного соглашения, заключенного на этой неделе. ФРГ частично приостановила продажу вооружения в августе – решение было направлено на оружие, "которое явно можно использовать в Газе".

Теперь это должно измениться, заявил во вторник, 14 октября, глава парламентской группы ХСС Александр Гофман. Он сказал журналистам, что санкции против Израиля должны быть отменены "немедленно". Об этом сообщает Politico.

Гофмана поддержал Йенс Шпан, глава парламентской группы ХДС, который заявил, что "окончательное решение" будет принято Федеральным советом безопасности – правительственным комитетом, который консультирует по вопросам политики национальной безопасности.

"И я уверен, что он придет к выводам, о которых только что упомянул мой коллега Гофман", – сказал Шпан.

Politico отмечает, что Германия, которая традиционно является одним из самых преданных союзников Израиля, в последние месяцы начала высказываться значительно резче относительно военной операции Израиля. Несмотря на это Мерц не решился обязать Берлин поддержать санкции, предложенные ЕС.

Они включают частичное приостановление Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем и санкции против двух ультраправых министров правительства премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Однако эти меры могут быть изменены или отменены в зависимости от развития ситуации в Газе, намекнула в понедельник Европейская комиссия. Этот вопрос будет поднят на следующем заседании министров иностранных дел ЕС 20 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 октября во время саммита в Египте состоялось подписание соглашения о прекращении огня в секторе Газы. Свои подписи на документе поставили лидеры Египта, Катара, Турции и США как посредники в урегулировании конфликта.

Американский лидер Дональд Трамп 14 октября пообещал силой разоружить террористическую группировку ХАМАС, если боевики не сделают этого сами. Он не уточнил, кто именно будет силой принуждать террористов, но сослался на мирные договоренности с Израилем.

