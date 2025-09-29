Соглашение по Газе на завершающей стадии, Нетаньяху поддерживает план, – Трамп

Президент США Дональд Трамп утверждает, что получил "очень хороший отклик" на свое предложение о прекращении войны в секторе Газа. Он считает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху одобрит этот план, когда они встретятся в понедельник, 29 сентября.

Мирное урегулирование войны Израиля с террористами ХАМАС американский президент прокомментировал в воскресенье, 28-го числа. Он пообщался с журналистами Reuters по телефону.

"Мы получаем очень хороший отклик, потому что Биби тоже хочет заключить сделку", – сказал Трамп, используя прозвище Нетаньяху. "Все хотят заключить сделку", – добавил президент.

Он сообщил, что перед встречей в Белом доме в понедельник специальный представитель Стив Виткофф и Джаред Кушнер, зять Трампа, который был посланником на Ближнем Востоке во время его первого срока, провели переговоры с Нетаньяху в Нью-Йорке.

Что предшествовало

США представили свой план мирного урегулирования из 21 пункта, призванный положить конец почти двухлетней войне в секторе Газа, во время заседания Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке на прошедшей неделе.

Этот план предусматривает возвращение всех заложников, живых и мертвых, прекращение дальнейших нападений Израиля на Катар и новый диалог между Израилем и палестинцами для "мирного сосуществования", заявил представитель Белого дома.

В субботу, 27 сентября, в ХАМАС заявляли, что не видели план, представленный США в ООН.

В воскресенье Дональд Трамп выразил благодарность лидерам Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Иордании за помощь в процессе мирного урегулирования.

Президент Соединенных Штатов не предоставил конкретных подробностей о возможном соглашении, но вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял в эфире Fox News, что высшие должностные лица США погружены в "очень сложные" переговоры с израильскими и арабскими лидерами.

Нетаньяху сообщал, что, в соответствии с условиями соглашения, возможна амнистия лидеров ХАМАС.

"Детали этого еще предстоит проработать. Но в предыдущих заявлениях я говорил, что если лидеров ХАМАС, например, выведут из страны, то да; если они закончат войну и освободят всех заложников, мы их отпустим", – допускал израильский премьер в комментарии Fox News.

