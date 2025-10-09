Кто моргнет первым?

В США прошла первая неделя шатдауна. Его спровоцировал Трамп в полном соответствии с Проектом 2025, авторы которого заняли видные позиции в его администрации. Их цель обвинить в происшедшем и во всех сопутствующих бедах демократов, уволить неугодных служащих и прикрыть неугодные программы. О приоритетах судить легко – в отпуск отправлено 90% сотрудников Минздрава и лишь 5% служащих Департамента внутренней безопасности.

На обыденной жизни шатдаун пока что не особо сказался, если конечно не считать сотен тысяч федеральных служащих, отправленных в отпуск без содержания. Им не позавидуешь. Потом, когда правительство заработает, им компенсируют эти дни, но сейчас они сидят без денег. Пострадал туризм и без того пришибленный массовым отказом канадцев посещать США, да и европейцы не очень рвутся в негостеприимную страну, наслышавшись об ужасах паспортного контроля и о риске загреметь в каталажку. А тут еще проблемы с самыми привлекательными объектами – национальные парки и самые посещаемые музеи находятся в федеральном ведении.

Ах да, как всегда в таких случаях возникла проблема нехватки авиадиспетчеров, что скажется на безопасности полетов. Это серьезно и Трамп шутит с огнем.

Респы надеялись, что демы сдадутся и моргнут первыми, как любят здесь говорить, но те стоят стеной, и свалить вину на них не получилось. Knight Family Foundation провел опрос, причем сформулировал вопрос чуть по другому: не кто виноват в шатдауне, а хотите ли вы продолжения субсидий на медицинские страховки? Это ключевой пункт демократов, без которого они отказываются принимать бюджет. Так вот, опрос показал, что субсидии поддерживают 78%, причем все: и республиканцы (58%), и демократы (92%) и независимые (82%).

Даже одиозная Марджори Тейлор Грин, преданная Трампу до остервенения и потери рассудка, сказала, что поддерживает субсидии, потому как для ее двух взрослых сыновей, кои пользуются Обамакер, страховка в следующем году удвоится и это ей не нравится.

В этой связи Джеффрис, лидер меньшинства Палаты представителей, сказал что демократы будут требовать не просто продления субсидий на один год, а продления их на такой же срок как Big Ugly Bill продлил снижение налогов для самых богатых, то есть навсегда. И никто из демократов ему не возразил. Иными словами, нет ни малейших признаков что демократы моргнут и уступят, а вот среди гопников (от GOP, республиканская партия) по мере ухудшения ситуации раздрай будет усиливаться, ввиду страха, что их прокатят на следующих выборах.

Страх оправдан, все опросы до единого обвиняют гопников больше чем демократов, разрыв от 7 до 11% и это при том что многие пока не очень осведомлены в ситуации. По мере затягивания шатдауна они начнут ощущать на себе последствия, начнут понимать, кто виноват, и поддержка демократов будет усиливаться.

Золото по 4000 долларов

А вот биржевые индексы на шатдаун почти не отреагировали. Впрочем, их поведение внушает все большее подозрение – не надувается ли очередной пузырь? Но если открытие правительства затянется, последствия для экономики будут существенными. Она при Трампе и без того не в лучшем состоянии и не внушает никакого оптимизма – растет инфляция, не растет рынок труда, а шатдаун еще и ударил по самому важному, по IRS, налоговой службе – отправлены в отпуск половина ее сотрудников.

Есть гораздо более чувствительный индикатор, чем рынок акций – золото. Мы наблюдаем феноменальный рост его стоимости. Оно обычно растет в цене во времена войн и экономических кризисов, когда появляется риск обесценения денег, то есть служит защитным активом, подушкой безопасности, спасательным кругом в финансовом шторме. Большая война Путина против Украины не так напугала мировое экономическое сообщество, как торговые войны, тарифы и отсутствие бюджета на следующий финансовый год в Америке. Такого роста цены на золото в пересчете по стоимости доллара не было даже во время нефтяного кризиса конца 70-х – начала 80-х!

Но Трамп повернул ход истории, и уже есть прогноз, что к концу следующего года золото будет стоить 4900 долларов за тройскую унцию, которая весит 31.1 грамм.

Статья из "Уолл Стрит Джорнэл" в Гугл-переводе:

"Цена на золото впервые взлетела до 4000 долларов за тройскую унцию, что стало сигналом к стремительному бегству инвесторов в альтернативные активы на фоне опасений по поводу перспектив экономики США и её места в мире.

Цена на драгоценный металл в этом году выросла сильнее, чем во время крупнейших кризисов в истории Америки. Рост фьючерсов более чем на 50% в 2025 году опередил рост во время пандемии и рецессии 2007–2009 годов. Со времён инфляционного шока 1979 года золото так высоко за год не взлетало. На этот раз подобных потрясений не наблюдалось. Золото резко подорожало из-за опасений, что Трамп может разрушить послевоенный экономический порядок, основанный на долларе США.

Попытка Трампа реорганизовать мировую торговлю способствовала росту цен и опрокинула прогнозы роста. Давление Белого дома на Федеральную резервную систему с целью снижения процентных ставок угрожает независимости одного из оплотов финансовой системы. Доллар США в первой половине года оказался самым слабым за более чем пять десятилетий.

Эти факторы поддержали золото, пожалуй, главное убежище от рыночных потрясений, впервые подтолкнув фьючерсы в марте выше отметки в 3000 долларов за тройскую унцию. Но даже несмотря на то, что торговая напряженность утихла, а фондовые рынки, одержимые искусственным интеллектом, возобновили свой рекордный рост в последние недели, золото устанавливало рекорд за рекордом.

Последний этап стремительного роста начался в августе, когда председатель ФРС Джером Пауэлл дал понять, что центральный банк готов начать снижение процентных ставок в экономике с низким уровнем безработицы и инфляцией выше целевого. Угроза замедления роста и более высокой инфляции в долгосрочной перспективе оказывает повышательное давление на доходность долгосрочных государственных облигаций.

"Это идеальный шторм для золота", — заявил Аакаш Доши, руководитель отдела стратегии золота в State Street Investment Management. Центральные банки по всему миру "поглощали" золото более десяти лет, что помогло ему обогнать евро и стать вторым по величине резервным активом в мире в этом году. По данным the World Gold Council, в первой половине года центральные банки приобрели 415 тонн золота, и многие аналитики ожидают продолжения покупок ими золота в следующем году для поддержки цен.

В последние месяцы западные инвесторы также активно инвестировали в рынок золота. По данным Morningstar Direct, в сентябре был зафиксирован рекордный месячный приток средств в американские биржевые инвестиционные фонды (ETF), связанные с физическим золотом: трейдеры вложили в такие фонды около 33 миллиардов долларов.

Золотая лихорадка, охватившая магазины Costco, подземные хранилища Лондона и мерцающие экраны Уолл-стрит, заставила многих американцев продавать старые ювелирные изделия, чтобы переплавить их и обменять на наличные. В то же время рост цен стал благом для золотодобывающих компаний, спрос на акции которых резко вырос. Это привело к тому, что в этом году акции некоторых золотодобывающих компаний обошли акции ИИ-фаворитов фондового рынка. Один фонд, связанный с горнодобывающими компаниями, вырос почти на 100% за последние 12 месяцев, что более чем вдвое превышает рост Nvidia." (конец статьи)

Когда-то были в моде рассуждения о роли личности в истории – ныне мы видим воочию эту роль: главной причиной взлета цен на золото стал Трамп, его безумные действия! То-то в Италии и Германии еще с лета раздаются настойчивые голоса о возврате золота, хранящегося в США – доверие к ним подорвано Трампом. Некоторые страны, в частности, африканские и ближневосточные, уже начали вывозить золото из США. Так, решение о вывозе золота приняла Нигерия. Также в прошлом году появлялась информация, что золото хочет вернуть Саудовская Аравия.