'Сейчас это кажется далеким': в Дании заявили, что Трамп может снова заинтересоваться Гренландией

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что из-за амбиций президента США Дональда Трампа жители Гренландии больше не могут чувствовать себя уверенно. По ее словам, в будущем могут снова возникнуть дискуссии о покупке острова Соединенными Штатами.

Глава датского правительства подчеркнула, что, несмотря на давление, жители Гренландии и правительство Дании продолжат отстаивать свое будущее. Об этом Фредериксен заявила во время выступления в парламенте Дании.

В Гренландии опасаются желаний Трампа

В ходе выступления Фредериксен подчеркнула, что в начале этого года жители Гренландии ощутили на себе, каково отстаивать свое будущее. При этом она добавила, что у многих теперь появилось ощущение, что можно вздохнуть с облегчением.

Однако глава датского правительства предупредила, что в будущем остров снова может столкнуться с ситуацией, когда какая-либо сверхдержава захочет его купить.

"Мы отстаиваем будущее. Что это значит, мы в полной мере ощутили в начале года. Сейчас это кажется таким далёким. Возможно, есть ощущение, что мы можем вздохнуть с облегчением. Я убеждена, что это невозможно. И я должна сказать, что в Гренландии так не считают", – сказала Фредериксен.

Премьер Дании рассказала, что жители Гренландии были потрясены заявлением американского президента о желании купить остров. По ее словам, такие дискуссии вселили в жителей острова неуверенность, которая не может просто так исчезнуть.

"Представьте себе, каково это – жить в одном из маленьких поселений на побережье. В маленьком сообществе. Вдали от всего. Когда сильнейшая сверхдержава мира заговорила о тебе как о чём-то, что можно купить. Как о чём-то, чем можно владеть. Как о чём-то, что необходимо иметь. Это создает неуверенность, которая просто так не исчезает. Мы хотим еще больше укрепить связи между Данией и Гренландией", – заявила премьер Дании.

Дания укрепляет сотрудничество с островом

В этом контексте Фредериксен сообщила, что недавно было согласовано рамочное соглашение, которое гарантирует дальнейшие инвестиции в Гренландию. По словам премьера, речь идет о финансировании инфраструктуры, обороны, о здравоохранении и развитии бизнеса на острове.

"И что бы ни случилось, мы поддерживаем Гренландию в определении ее собственного будущего. И нас никто не будет запугивать или заставлять делать что-то явно неправильное", – сказала Фредериксен.

Напомним, Трамп заявил, что аннексия датского острова нужна Вашингтону ради международной безопасности. Он признал, что для него не главное, хотят ли люди из Гренландии стать американцами; такое "присоединение" необходимо, и задача США – убедить население в этом.

Как сообщал OBOZ.UA, большинство американцев выступают против аннексии либо покупки Гренландии Соединенными Штатами. Большинство жителей датского острова также не поддерживают идею присоединения к США.

