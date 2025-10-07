Самолеты РФ снова нарушали правила полетов над Балтикой: как отреагировало НАТО

Министерство национальной обороны Литвы в понедельник, 6 октября, сообщило, что истребители НАТО, которые патрулируют воздушное пространство в странах Балтии, на прошлой неделе трижды поднимались в воздух. Они обнаруживали и сопровождали российские военные самолеты, которые нарушили правила полетов.

Речь идет о российских истребителях Су-30, МиГ-31 и Су-35. Также истребители Альянса сопровождали транспортные самолеты страны-агрессора и идентифицировали разведывательный самолет Су-24МР. Об этом сообщает LRT.

Подробности инцидентов с самолетами РФ

В прошлый вторник истребители НАТО совершили полет для идентификации двух транспортных самолетов Ан-12. Их радиолокационные транспондеры были включены, когда они летели с материковой части России через международное воздушное пространство в Калининградскую область. В то же время эти борта не имели планов полетов – они поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления воздушным движением (RATC).

В тот же день самолеты Альянса также совершили полет для идентификации транспортного самолета Ан-72. Он летел с включенным транспондером, без плана полета и поддерживал радиосвязь с RSVS.

Тем временем четыре истребителя Су-30 и два МиГ-31, летевшие из Калининграда для его сопровождения, были без включенных транспондеров, без планов полета и не поддерживали радиосвязь.

Истребители АТО также совершили полет для идентификации одного истребителя Су-35. Кроме того, они идентифицировали один тактический разведывательный самолет Су-24МР, который взлетел 1 октября без включенного транспондера, без плана полета и не поддерживая радиосвязь с RSVS.

Миссия НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

Ранее в Балтийском море произошла очередная российская провокация, направленная на НАТО. Разведывательные самолеты РФ дважды пролетали над немецким фрегатом "Гамбург", который участвовал в учениях Альянса "Удар Нептуна". В НАТО считают такие действия России недружественными, однако не опасными.

Как сообщал OBOZ.UA, командующий Сил обороны Эстонии Андрус Мерило заявил, что в инциденте, когда российские истребители нарушили воздушное пространство Эстонии, применение оружия было бы стратегической ошибкой. В случае реальной угрозы НАТО действовало бы решительно.

