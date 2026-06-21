"Рано радоваться": Мадьяр предрек большие проблемы для "марионеток Орбана"

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что сторонники бывшего главы государства Виктора Орбана преждевременно радуются тому, что сумели сохранить свои посты. Ведь уже в понедельник в парламент будет внесен пакет предложений, который может стать началом масштабных изменений в политической системе страны.

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Об этом Петер Мадяр сообщил в Facebook. Политик также анонсировал презентацию новых законодательных инициатив с участием своей партии "Тиса".

В своем обращении Мадьяр резко раскритиковал партию "Фидес", связанных с ней чиновников и бизнесменов, обвинив их в многолетнем разворове государственных ресурсов. Впереди власть ждет "великий день", который станет началом практических шагов по демонтажу действующей системы.

По словам политика, в парламент планируется внести предложение о создании Национального управления по восстановлению и защите имущества. Инициатива предусматривает механизмы возврата активов, которые, по мнению оппозиции, были незаконно выведены из государственной собственности или оказались под контролем лиц, приближенных к власти.

Отдельно Мадяр сообщил о подготовке поправки к Основному закону Венгрии. Она, как утверждает политик, должна сделать невозможным уклонение от ответственности для лиц, которых он называет "марионетками Орбана".

Лидер "Тиса" отметил, что призывает правительство и парламентскую фракцию своей партии поддержать максимально жесткие редакции обоих законопроектов. В то же время после общественных консультаций предложенные нормы могут быть дополнительно ужесточены.

Мадьяр охарактеризовал предстоящие инициативы как часть "пошагового изменения системы" и заявил, что вместе со своими сторонниками пишет новую страницу в истории Венгрии.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что парламент Венгрии проголосовал за поправки к Основному закону, одна из которых заключается в том, что должность премьер-министра нельзя занимать дольше восьми лет, даже с перерывами. Таким образом, Виктор Орбан больше не сможет быть премьер-министром.

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