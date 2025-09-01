Трамп зря старался и унижался перед Путиным на Аляске. Ничего не помогло. Прибывший в Китай Путин продемонстрировал, что он слуга, а Си Цзиньпин – хозяин. Более того, Путин счастлив, что "Хозяин" разрешили ему остаться в Китае целых четыре дня, а не пару часов, как это случилось на Аляске. Это большая честь для президента Путина, свидетельствующая насколько важна и полезна ослабевшая Россия для Китая.

И как легко Китай отбил атаки Трампа с целью перекупить путинскую Россию-уже поздно.

Трампу только остается наблюдать, как Китай, воспользовавшись геополитическими ошибками американского президента, стремительно создает антиамериканскую контртарифную международную коалицию. Неуклюжий и шумный Трамп сам дает верные карты для "Большой Игры" против Америки в руки Пекина.

Все страны, обиженные оскорбительными высказываниями или несправедливыми тарифами Трампа , стали сближаться с Китаем, а не с Вашингтоном. Даже Индия, стиснув зубы, пошла на временный антиамериканский альянс с Пекином.