Президент Германии официально уволил правительство Шольца: кто возглавит страну до выборов

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во вторник, 25 марта, официально отправил в отставку канцлера Олафа Шольца и 14 министров его кабинета. Он вручил членам правительства свидетельства об увольнении и вместе с тем поручил Шольцу продолжать исполнять обязанности до момента появления нового правительства.

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Как пишет Die Zeit, об этом глава государства заявил на церемонии во дворце Бельвью. После учредительного заседания нового Бундестага Штайнмайер поблагодарил чиновников за работу.

Президент Германии также поблагодарил канцлера Шольца в первую очередь за его ответ на полномасштабное российское вторжение в Украину, ставшее, по его словам, "огромным подвигом силы".

Шольц и его министры де-юре больше не находятся в должностях, но коалиционные переговоры по новому правительству еще не завершены. Штайнмайер попросил Шольца продолжать управлять официальными делами его кабинета до назначения нового федерального правительства.

"Наша Конституция четко регулирует переходный период между двумя законодательными периодами. С началом работы Бундестага 21-го созыва сегодня ваш срок полномочий истекает в соответствии с частью 2 статьи 69 Основного закона. А в следующем абзаце также четко указано, что федеральный канцлер будет оставаться в должности по просьбе федерального президента до тех пор, пока не будет назначен его преемник, и попросит свой кабинет сделать это", – заявил Штайнмайер.

Такое временное правительство теоретически все еще имеет все полномочия, но по традиции оно больше не будет принимать никаких важных решений, разве только будет участвовать в тех встречах, которые сочтет необходимыми. Так, например, Олаф Шольц полетит 28 марта в Париж на саммит по Украине.

Когда будет сформировано новое правительство, пока неизвестно. По объявленному ранее графику лидеру ХДС Фридриху Мерцу, завершиться коалиционные переговоры должны до Пасхи – 20 апреля.

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