Попробует себя в роли телеведущего: стало известно, чем займется экс-президент Польши Дуда

Бывший президент Польши Анджей Дуда станет ведущим собственного авторского шоу на YouTube-канале Zero. Премьера запланирована на 15 сентября, где зрители увидят первый из 16 эпизодов.

Как пишет издание Gazeta.pl, об этом сообщил основатель канала Кшиштоф Становский в соцсетях. Он отметил, что Дуда будет готовить выпуски на "16 горячих тем", с привлечением десятков собеседников и комментариев очевидцев. По его словам, в программе сочетаются воспоминания и анализ современных событий.

"С нескрываемым удовлетворением могу объявить, что Канал Zero имеет нового автора. Президент Анджей Дуда запишет 16 эпизодов на 16 горячих тем. Несколько десятков собеседников, мгновений, ситуаций. Воспоминания и взгляд на актуальные вопросы", – написал Становский.

Неожиданный выбор формата

Дуда уже дважды становился гостем эфиров Становского. Последний разговор состоялся три месяца назад, когда он комментировал кандидатуру Кароля Навроцкого от PiS на президентских выборах.

Тогда экс-президент подчеркнул, что знает его как серьезного и порядочного человека, который много лет возглавляет Институт национальной памяти. Этот эфир набрал почти два миллиона просмотров.

Планы и темы выпусков

Новый проект экс-президента будет иметь серийный формат: каждый выпуск будет посвящен отдельной теме, связанной с политикой, обществом или международными событиями. Как уточнил Становский, работа над программой уже стартовала, а премьера первого выпуска состоится через две недели.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, Дуда дал последнее интервью на посту президента и отметил, что Польша в отношениях с Украиной должна была больше заботиться о собственных интересах и более решительно отстаивать свою позицию. Так же в этих вопросах республика должна была вести себя с другими союзниками.

В июне 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский наградил Анджея Дуду орденом Свободы. Награда выдана за "выдающиеся личные заслуги в укреплении украинско-польского международного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности".

