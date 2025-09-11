П - паніка

Видео дня

Це точна констатація реакції вищого політичного керівництва Польщі на вчорашній інцидент.

Минуло лише 24 години з моменту заходу в повітряний простір Польщі майже двох десятків російських БПЛА обманок типу Гербера (без вибухівки), а польське керівництво в дійсно панічному режимі запросило у своїх союзників додаткове озброєння.

"Нам потрібні Патріоти, тому що безпілотники - не єдина форма російської загрози нашому повітряному простору. Нам також потрібна "стіна проти дронів", - заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на прес-конференції у Варшаві.

Але тут треба обов’язково дати трохи деталей.

У відбитті такої "масової дронової атаки", під час якої було знищено аж 4 з 19 БПЛА-обманок, приймали участь бойові літаки Польщі та Данії, а також літак-заправник.

Хочеться сказати: хлопці, ви за***ся кожного разу відправляти авіаносець щоб підібрати в морі капелюх адмірала, який знесло вітром.

- В даний час у Польщі вже розгорнуто 2 батареї Patriot, які раніше були передані Німеччиною.

- Повідомлялось, що в 2024, в рамках контракту з Raytheon, польська компанія Huta Stalowa Wola вже виготовила 16 пускових установок Patriot для польських збройних сил.

Тобто говорити про те, що Польща зустріла цю "атаку" з огірком в кишені, не доводиться.

"Стіна проти дронів"

Ніщо не заважало Польщі попередні 3.5 роки, та ніщо не заважає прямо зараз почати створювати на своїй території мобільні вогневі групи вздовж кордону з Україною та Білоруссю.

Дешево, сердито та на цьому етапі надійно.

Створюйте дрони-перехоплювачі, ракети, лазери, запросіть екстрасенсів і тд.

У вас є час.

У вас немає постійної загрози з повітря для ваших виробництв по всій території країни в режимі 24/7 останні 3.5 роки.

Робіть вже прямо зараз, інакше наступного разу доведеться говорити, що російський дронів та ракет в напрямку Варшави було "всього" декілька десятків, а руйнування мінімальні.

Тому досить скігліти, а бери м’яч та пиз@&ч.

З найкращими побажаннями….)