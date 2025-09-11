Блог | Польша в панике: что мешало стране готовиться к неизбежному вторжению?
П - паніка
Це точна констатація реакції вищого політичного керівництва Польщі на вчорашній інцидент.
Минуло лише 24 години з моменту заходу в повітряний простір Польщі майже двох десятків російських БПЛА обманок типу Гербера (без вибухівки), а польське керівництво в дійсно панічному режимі запросило у своїх союзників додаткове озброєння.
"Нам потрібні Патріоти, тому що безпілотники - не єдина форма російської загрози нашому повітряному простору. Нам також потрібна "стіна проти дронів", - заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на прес-конференції у Варшаві.
Але тут треба обов’язково дати трохи деталей.
У відбитті такої "масової дронової атаки", під час якої було знищено аж 4 з 19 БПЛА-обманок, приймали участь бойові літаки Польщі та Данії, а також літак-заправник.
Хочеться сказати: хлопці, ви за***ся кожного разу відправляти авіаносець щоб підібрати в морі капелюх адмірала, який знесло вітром.
- В даний час у Польщі вже розгорнуто 2 батареї Patriot, які раніше були передані Німеччиною.
- Повідомлялось, що в 2024, в рамках контракту з Raytheon, польська компанія Huta Stalowa Wola вже виготовила 16 пускових установок Patriot для польських збройних сил.
Тобто говорити про те, що Польща зустріла цю "атаку" з огірком в кишені, не доводиться.
"Стіна проти дронів"
Ніщо не заважало Польщі попередні 3.5 роки, та ніщо не заважає прямо зараз почати створювати на своїй території мобільні вогневі групи вздовж кордону з Україною та Білоруссю.
Дешево, сердито та на цьому етапі надійно.
Створюйте дрони-перехоплювачі, ракети, лазери, запросіть екстрасенсів і тд.
У вас є час.
У вас немає постійної загрози з повітря для ваших виробництв по всій території країни в режимі 24/7 останні 3.5 роки.
Робіть вже прямо зараз, інакше наступного разу доведеться говорити, що російський дронів та ракет в напрямку Варшави було "всього" декілька десятків, а руйнування мінімальні.
Тому досить скігліти, а бери м’яч та пиз@&ч.
З найкращими побажаннями….)