Польша хочет получить 1,3 триллиона евро: стало известно, как ответил Мерц на требования Навроцкого по репарациям

Польша хочет получить 1,3 триллиона евро репараций от Германии за потери и ущерб, нанесенные во время Второй мировой войны. В то же время Берлин отклонил такое требование, ссылаясь на старые договоры.

Об этом сообщает Tagesschau. Вопрос репараций польский президент Кароль Навроцкий поднял во время инаугурационного визита в Германию.

Что известно

Сообщается, что президент Польши вновь выдвинул требование о немецких репарациях, однако федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в очередной раз категорически его отверг, отметив, что с точки зрения Германии этот вопрос уже юридически и окончательно закрыт. В то же время он отметил, что совместное чествование памяти остается важным для обеих стран.

Ответ Мерца

Тему репараций польский лидер поднял и во время встречи с канцлером Фридрихом Мерцем, который, по сообщению правительственных источников, подтвердил неизменность позиции Берлина. Однако Навроцкий настаивает, что вопрос репараций остается открытым. В посте после переговоров на платформе X он подчеркнул, что обсуждения касались вызовов безопасности для региона, будущего ЕС и "репараций за несправедливость, причиненную Польше во время Второй мировой войны".

Для Навроцкого вопрос репараций не урегулирован

В комментарии для газеты Bild накануне визита в Берлин президент Польши заявил, что "вопрос репараций, конечно, юридически не урегулирован". Он убежден, что сможет достичь взаимопонимания с канцлером и федеральным президентом, и настаивал на выплате Германией 1,3 триллиона евро. По его словам, эта сумма базируется на "глубоких и хорошо обоснованных научных исследованиях".

Правоконсервативная партия "Право и справедливость" (ПиС), с которой тесно связан Навроцкий, еще во время своего пребывания у власти создала парламентскую комиссию по этому вопросу. В своем отчете три года назад она оценила размер репараций в 1,3 триллиона евро.

Берлин имеет другое мнение

В то же время немецкое правительство напоминает, что Польша отказалась от претензий на репарации еще в 1953 году. Кроме того, подписанный в 1990 году Договор "2+4", по мнению Берлина, окончательно урегулировал все требования к Германии.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле 2023 года Польша официально обратилась в ООН за поддержкой по репарациям от Германии за ущерб, нанесенный Второй мировой войной. Перед этим польский МИД направил в Германию дипломатическую ноту, но не получил официального ответа. В результате было решено вынести проблему на международный уровень.

