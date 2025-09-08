Полиция Лондона начала расследование против Бэнкси: что стало причиной. Фото

Лондонская полиция открыла расследование после появления нового граффити Бэнкси на здании Королевского суда. Рисунок появился в понедельник, 8 сентября, и уже в тот же день его закрыли черным пластиком и металлическими ограждениями.

Как сообщило издание Daily Mail, следствие уже подтвердили в Скотленд-Ярде. Там заявили, что расследование касается возможного уголовного повреждения памятника архитектуры, ведь здание имеет охранный статус. "Расследование продолжается", – говорится в сообщении полиции.

Мурал изображает судью в парике и мантии, который бьет демонстранта молотком, в то время как активист держит окровавленный плакат. Сам Бэнкси опубликовал фото работы на своей странице в Instagram с подписью:"Royal Courts Of Justice. London".

Официальная реакция

Администрация судов Великобритании сообщила, что граффити будет удалено."Здание является памятником архитектуры, и мы обязаны поддерживать его первоначальный вид", – отметили в HM Courts and Tribunals.

По британскому законодательству, ущерб объекту на сумму более £5000 может наказываться заключением до 10 лет. Если же стоимость ущерба меньше, предусмотрено наказание до трех месяцев или штраф до £2500.

Массовые аресты в Лондоне

Новое произведение уличного художника совпало по времени с протестами в центре Лондона. В субботу, 6 сентября, полиция задержала около 900 человек во время акции в поддержку запрещенной организации Palestine Action. Это стало крупнейшим массовым арестом в истории страны.

В Скотленд-Ярде заявили, что во время протестов правоохранители подверглись "неприемлемым" оскорблениям и нападениям. В то же время организаторы демонстрации из движения Defend Our Juries похвалили новую работу Бэнкси, назвав ее "сильным символом подавления гражданских свобод".

Другие работы художника

Бэнкси не впервые создает громкие уличные заявления. В прошлом году в Лондоне появились девять его рисунков с изображением животных, а во Франции в мае фанаты нашли граффити с маяком в Марселе.

Один из самых известных случаев произошел в 2018 году, когда картина "Девочка с воздушным шариком" самоуничтожилась на аукционе Sotheby's, после чего была переименована в "Love Is In The Bin" и продана за £18,6 миллиона.

12 августа 2024 года OBOZ.UA рассказывал, как Бэнкси представил свою новую работу в Лондоне, на ней изображен носорог, который якобы пытается залезть на припаркованное вблизи здания авто. Также художник "превратил" в аквариум с пираньями полицейскую будку возле Центрального уголовного суда в столице Великобритании.

Напомним, OBOZ.UA уже рассказывал о новой серии анималистических муралов Бэнкси: на момент публикации художник обнародовал три свои работы: изображения обезьянок, "качающихся" на мосту над Брик-Лейн, слонов, тянущихся друг к другу хоботами, на стене дома на улице Эдит Террас в Челси, а также козы, стоящей на стене возле моста Кью в Ричмонде.