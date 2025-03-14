В Бельгии провели обыски в офисах Huawei в рамках расследования о коррупции в Европарламенте: что известно

Правоохранители Бельгии провели обыски и опечатали два офиса в Европейском парламенте. Также обыски производились в других зданиях, в том числе в офисах китайского технологического гиганта Huawei. Указанные действия были спровоцированы новым коррупционным скандалом в Европарламенте.

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Прокуратуры Бельгии заявили, что "ведется расследование по предварительным обвинениям в активной коррупции, подделке документов, отмывании денег в Европейском парламенте". В свою очередь, Politico отметило, что 21 обыск провели в Брюсселе, Фландрии, Валлонии и Португалии, были арестованы несколько человек.

Расследование коррупции в Европарламенте связано с китайским технологическим гигантом Huawei и лоббированием его интересов.

Издание утверждает, что в парламенте правоохранители опечатали офис Адама Мучтара, "старого чиновника и нынешнего помощника новоизбранного болгарского евродепутата Николы Минчева". Также опечатаны офис помощников итальянских депутатов Фульвио Мартусьелло и Марко Фальконе.

После обыска офиса Huawei в Брюсселе полицейские покинули здание "с четырьмя коробками с изъятыми документами", добавляет издание.

Официально прокуратура Бельгии заявляет, что нарушения, в отношении которых ведется расследование, "происходили регулярно с 2021 года до сегодняшнего дня, в виде коммерческого лоббирования". В частности, правоохранители утверждают, что расследуется "вознаграждение за занятие политических должностей, чрезмерные подарки, такие как еда и расходы на проезд, а также регулярные приглашения на футбольные матчи... с целью продвижения чисто частных коммерческих интересов в контексте политических решений".

Не называя ни одного чиновника и ни одной частной организации, в прокуратуре уточняют, что в поле зрения следователей "около 15 бывших и нынешних евродепутатов".

"Huawei представляет гораздо больший риск, чем другие поставщики 5G. Этот момент можно включить в оценку рисков на тендерах в ЕС", – несколько сдержанно прокомментировал ситуацию представитель Еврокомиссии Томас Ренье.

Как сообщал OBOZ.UA, бельгийский депозитарий Euroclear, где хранятся замороженные суверенные российские активы, значительно усилил меры безопасности. Главная угроза, которой опасаются в Euroclear – российские агенты. Именно поэтому гендиректор депозитария и семь членов исполнительного комитета находятся под усиленной охраной уже несколько месяцев.

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