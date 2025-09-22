Когда закончился государственный визит Президента США, я задался вопросом, встретились ли в Лондоне старые друзья - Борис Джонсон и Дональд Трамп. Начал искать информацию и накопал немало материалов об одном ужине, на который был приглашен и Трамп. Правда, Президент США на него не явился. Но все ключевые персоны из американской делегации присутствовали.

Как только закончилась официальная часть и за американцами и представителями других политических партий закрылись двери, разгорелся скандал в кругу консерваторов. Это был спор о дальнейшем пути консерваторов. Одна группа с Борисом Джонсон и Лиз Трасс выступила против объединения в будущем с правопопулистской партией Reform UK Найджела Фараджа, другая группа - за.

Между Фараджем и Джонсоном давно пробежала черная кошка, еще во времена Brexit. Основной конфликта в кругу тори стали социальные, налоговые, миграционные, вопросы безопасности. На Джонсона и Трасс набросились однопартийцы с обвинениями, что те не решили эти проблемы во время их премьерства. Во время ссоры Борис Джонсон спросил, что будет дальше с помощью Украины. По словам очевидцев, разговор достиг такого накала, что еще мгновение и стейки полетели бы в головы друг друга.

Об этом вышел ряд статей в Великобритании.