По 500 на каждого исследователя: возле станции 'Академик Вернадский' в Антарктиде зафиксировали рекордное количество пингвинов. Фото

Украинские полярники насчитали более семи тысяч субантарктических пингвинов у своей станции "Академик Вернадский", расположенной на острове Галиндез. Они посчитали, что поскольку на станции находятся 14 участников экспедиции, то на каждого из них приходится по 500 джентов – таким коротким словом называют полярники субантарктических пингвинов.

О рекордном количестве этих нелетающих, но очень милых птиц на Галиндезе рассказали в Национальном антарктическом научном центре. По словам ученых, миграция пингвинов привела к потеплению и уменьшению площади морского льда в Антарктике.

"В 2020 году количество субантарктических пингвинов на острове составило 3,5 тысячи, а в 2024 году выросло вдвое и пересекло отметку в 7 тысяч. Учитывая, что сейчас украинские экспедиции имеют 14 участников, то получается по 500 пингвинов одного полярника/полярницу", шутят в научном центре.

По словам ученых, раньше пингвины вообще не гнездились возле "Вернадского" из-за позднего размерзания вод вокруг острова. В те времена морозы в этой местности доходили до отметки -20 градусов по Цельсию и ниже. Из-за наличия льда пингвины не могли эффективно охотиться и поэтому выбирали более северные территории, где лед не застаивался.

Но уже в 2007 году из-за потепления пингвины ринулись на юг. В том году первые их гнезда появились на мысе Марина Пойнт вблизи станции.

В целом в этом сезоне украинские биологи насчитали:

9 колоний теплолюбивых субантарктических пингвинов – 35 тыс.,

3 колонии холодолюбивых пингвинов Адели – до 5 тыс.,

более 50 особей антарктических пингвинов, любящих транзитную зону между Субантарктикой и Антарктикой.

"Субантарктические пингвины приплывают на наш остров на брачный сезон в сентябре-октябре (это антарктическая весна). Здесь они собираются в пары, строят гнезда, откладывают яйца, выводят и выращивают птенцов. На антарктическую зиму пингвины покидают окрестности "Вернадского где есть чистая вода", – объяснили полярники.

Ученые также объяснили, почему важно исследовать динамику изменения популяций пингвинов. По их словам, она указывает на изменение климата в Антарктике.

Кроме того, пингвины активно удобряют ледяной континент своим пометом, создавая почву для антарктической растительности. А еще вслед за этими симпатичными птицами в сторону Полярного круга продвигаются и хищники: морские леопарды и поморники.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские полярники показали уникальное видео с антарктическими пингвинятами и их детенышами на острове Бут. Сейчас там гнездится их небольшая колония, а в этом году родилось уже 15 пингвинят.

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