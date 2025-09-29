Партия Санду официально победила на парламентских выборах в Молдове: в ЦИК озвучили цифры

На парламентских выборах в Молдове победу одержала проевропейская партия "Действие и солидарность" (PAS), которая набрала более половины голосов избирателей. В новый состав парламента проходят еще четыре политические силы.

Видео дня

По официальным данным Центральной избирательной комиссии, после обработки 100% бюллетеней "Действие и солидарность" получила 50,2% голосов. Второе место занял пророссийский "Патриотический блок" с результатом 24,17%, третье – блок "Альтернатива" с 7,96%.

Согласно подсчетам, в парламент также прошли "Наша партия" (6,20%) и партия "Демократия дома" (5,62%). Остальные политические силы и независимые кандидаты не преодолели избирательный барьер, набрав менее 1%. Явка избирателей составила 52,21%.

Ранее президент Владимир Зеленский провел разговор с Майей Санду. Он поздравил с победой ее партию на выборах и пожелал дальнейших успехов. Украинский лидер подчеркнул, что российская дестабилизационная активность не сработала.

Напомним, в воскресенье, 28 сентября, в Молдове состоялось голосование на парламентских выборах. Граждане выбирали 101 депутата сроком на четыре года. Участки работали с 7:00 до 21:00 по местному времени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!