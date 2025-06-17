Основные факторы, вероятное развитие событий и 'черные лебеди' войны между Ираном и Израилем. Интервью с Семиволосом

Беспрецедентный по масштабам обмен ударами между Израилем и Ираном, который начался утром 13 июня, уже привел к многочисленным человеческим жертвам и большим разрушениям с обеих сторон. В ответ на первую волну израильских воздушных атак в рамках операции "Народ как лев", связанных с ядерной программой и другими военными объектами, Иран после многочасового замешательства обрушил на Израиль сотни ракет и дронов.

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В самих ударах Израиля четко прослеживаются две ключевые линии. Военная направлена на уничтожение ядерного, ракетного потенциала Ирана, также удары наносятся по всей инфраструктуре, способной на дистанционные атаки Израиля. Вторая линия – политическая. Целенаправленно уничтожаются высшие руководители Ирана, представляющие крыло "ястребов", чем косвенно укрепляются позиции умеренных во главе с президентом Ирана, выступающих за компромиссы и переговоры.

Плохие новости для Украины – конфликт Израиля с Ираном отвлечет внимание от войны и может вернуть Кремль из изоляции, позволив Москве стать одним из переговорщиков. Президент США Дональд Трамп после очередного общения с российским диктатором Владимиром Путиным уже заявил, что не возражает, если последний возьмет на себя роль посредника в установлении мира между Ираном и Израилем.

Так или иначе, но на сегодня в конфликте между Израилем и Ираном стало очевидно, что операция, которая в первый час казалась демонстрацией тотального контроля и технологического превосходства Израиля, входит в фазу затяжного противостояния на истощение. Первоначальный шок от израильских ударов – ликвидация генералов, атаки на ядерную инфраструктуру, вывод из строя позиций ПВО – был очень ощутимым. Но Иран также начал отвечать ударами, в основном по гражданским объектам. То есть Израиль еще не выиграл, а Иран еще не проиграл.

Ключевой вопрос: хватает ли Израилю ресурсов, чтобы провести такую кампанию самостоятельно, и подключатся ли на каком-то этапе Штаты? Пока о запросе поддержки у США официально не заявлено, но все признаки подготовки к такому обращению уже на поверхности. Сможет ли Израиль парализовать ядерную программу Ирана военными методами? Заставит ли удар Иран ускорить создание ядерной бомбы, если предположить, что после атак на объекты и убийства иранских ученых он все еще обладает такой способностью?

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

– Война между Ираном и Израилем продолжается уже несколько дней, происходят постоянные взаимные удары, которые вряд ли закончатся в ближайшее время. Чего ждать на данном этапе?

– Если говорить о стратегии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, то ее главный элемент – втягивание Соединенных Штатов в эту войну. И он этого даже не скрывает, говорит об этом постоянно. Я думаю, сам факт начала войны имеет целью поставить Трампа перед фактом – чтобы он под давлением обстоятельств, под давлением внутренней позиции республиканцев вынужден был поддержать Израиль. И помочь ему, например, разбомбить иранские ядерные объекты или реакторы. Это ключевая цель. Все остальное – часть израильской риторики. Дальнейшее развитие событий будет зависеть именно от этого. К тому же Нетаньяху постоянно меняет риторику. То он говорит об уничтожении потенциала для создания ядерной бомбы, то уже открыто призывает к свержению режима. Его обращения к иранскому народу стали регулярными последние полгода – как раз в период подготовки этой операции. Он обращается к иранцам, призывает их свергнуть режим. Если копнуть глубже, то становится понятно: в понимании премьер-министра Израиля иранский вопрос – это вопрос смены власти. Желательно возвращение режима шаха или какого-то другого формата, более лояльного к Израилю.

– То есть режим, который будет если не другом, то хотя бы не будет объявлять в доктрине "уничтожение сионистского государства".

– Именно так. Не будет в доктрине уничтожения Израиля, а также толерантное отношение к продолжению оккупации Западного берега.

– Возможно ли военным путем полностью разрушить иранскую ядерную программу? Министр обороны Израиля Кац заявил, что атаки на ядерные объекты Ирана продолжатся. Но повлекут ли они реальное ослабление потенциала Ирана? Речь идет о десятках предприятий, разбросанных по всей территории страны. Ключевые установки размещены в подземных бункерах с многоуровневой защитой. Для нанесения стратегического ущерба такой системе потребуется полноценная военная кампания, что гарантированно приведет к еще большей региональной эскалации и рискует вовлечь в конфликт другие страны. Иранский завод по обогащению урана в Фордо, скрытый на глубине полкилометра под горой, окружен системами ПВО.

– Информация из региона – это сплошная пропаганда с обеих сторон. Мы можем лишь констатировать: израильтяне наносят удары, в том числе по гражданским объектам. И начали бить по городам первыми. В ответ иранцы также наносят удары – как по гражданским, так и по другим объектам. То есть, как говорится, "обое рябое".

Что касается снижения иранской ядерной программы, то на сегодня можно говорить лишь о том, на какой период Израиль рассчитывает затормозить программу противника и насколько велика готовность Ирана к восстановлению поврежденной инфраструктуры. С этой точки зрения оценить, насколько реально такими ударами уничтожить ядерную программу, сложно. Тем более что иранцы прекрасно осознавали эту угрозу – и, очевидно, к ней готовились. Ее защищенность многоуровневая. Просто так достать ее ракетами или авиаударами невозможно. Да, можно разрушить то, что на поверхности. Но что под землей, вам никто не скажет. Это вопрос веры: или одной, или другой стороне.

– Тогда ключевой вопрос: будут ли США втянуты в этот конфликт? Потому что уже очевидно: у Израиля не хватит ресурсов, чтобы в одиночку реализовать эту операцию так, как ее видит Нетаньяху. По вашему мнению, может ли Трамп отдать приказ о вмешательстве? И при каких обстоятельствах? Израильские и американские СМИ уже пишут, что он вроде бы рассматривает удар по Фордо – потому что у самих израильтян нет необходимых средств, которые могут достать до таких подземных объектов, а у американцев есть.

– Если американцы ударят по Фордо, иранцы сразу ударят по американским базам. И тогда США уже будут полноценно втянуты в войну. И если уже сейчас население в Иране не является особо проамериканским, то после такого вмешательства получим еще худшую картину. Но если отойти от психологии и техники – посмотрим на политику. Трампу надо выиграть выборы в Конгресс США 2026 года. Осень уже старт политической подготовки. Эти выборы критически важны для MAGA – движения Make America Great Again. Если они проиграют Конгресс – все, конец. Тогда они теряют не только возможность продвигать своего кандидата, но и контроль над повесткой дня. Также важно то, что американское общество сейчас совершенно не готово к еще одной войне на Ближнем Востоке.

– Основные лидеры MAGA против вмешательства, и они достаточно активно давят на Трампа.

– Совершенно верно. Согласен. Они критикуют Израиль за его действия, и это для Трампа серьезный вызов. Он рискует оказаться в конфликте со своей же базой. А это реальная проблема.

– То есть, по вашему мнению, на данном этапе Трамп пока не готов подключаться к операции Израиля. А Иран, учитывая все, что мы обсудили, – может ли он первым ударить по США?

– Нет. Не будет этого. Уже сейчас очевидно, что нет. Они не дадут Нетаньяху такой подарок. Не подставят себя так. Поэтому, как бы ему ни хотелось, придется все делать самому.

– То есть мы увидим продолжение взаимного обмена ударами, и здесь уже – кто выдержит больше боли и готов на жертвы. Потому что погибших среди гражданского населения уже много, и жилые кварталы уничтожаются с обеих сторон.

– Очевидно, да. Вспомните, как Нетаньяху выступал после ударов, обращаясь к израильтянам: мол, потерпеть немного надо...

– Да, он сказал, что будет сложнее, чем раньше, и что будут жертвы, и надо быть готовыми к сложным временам...

– Именно так. Но, конечно, все это ради великой цели: остановить иранскую угрозу. Ну вот, этот месседж уже прозвучал. Фактически израильское руководство предлагает собственному народу потерпеть. И есть еще такой срок – 14 дней. Мол, все решим за две недели. А если нет? А если пройдет месяц? Тогда уже начнутся проблемы внутри Израиля. И очень быстро. Потому что экономика стоит, люди по подвалам, разрушения... Иран – сложная страна. Они живут по-разному. Но уровень готовности к кризисам выше. Более того, даже часть оппозиции, которая не поддерживает власть, теперь, когда на них напали, имеет основания терпеть больше. Это, так сказать, медицинский факт.

– Подтолкнет ли израильский удар Иран к ускорению создания ядерной бомбы, если предположить, что после атак на объекты и убийства иранских ученых он все еще обладает такой способностью? Мировые СМИ сообщают, что Тегеран собирается в ближайшее время выходить из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Однако представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что страна продолжает придерживаться обязательств по Договору о нераспространении. При этом на сегодня хоть парламент Ирана и не принимал законопроект о выходе из ДНЯО, но документ рассматривается. То есть есть сигнал, что Иран готовится к такому шагу. Reuters утверждает, что Иран может получить и применить до 15 ядерных бомб уже в течение нескольких дней.

– Это может быть шантаж. Игра на нервах. А может – самосбывающееся пророчество. Долго пугали мир иранской ядерной бомбой, убивали инженеров, совершали диверсии – все якобы ради превенции. Но потом последний этап: война. Удары по ядерным объектам. И именно это может стать катализатором. Потому что, когда возникает экзистенциальная угроза для режима, он будет использовать все средства. Я не говорю, что это гарантированно. Но исключать нельзя. В том числе и создание, а возможно, даже применение ядерного оружия. Хотя это маловероятно. Но это уже не ноль процентов вероятности. Так же, как и Израиль, имея ядерное оружие, которого официально "нет", может его также применить.

– Еще одна угроза – в Иране пригрозили закрыть Ормузский пролив, через который проходит четверть мирового трафика нефтепродуктов и который является стратегически важным для поставок нефти на мировые рынки. О том, что Иран заблокирует экспорт нефти из региона, если объекты его нефтегазовой инфраструктуры пострадают от атак Израиля, заявил экс-советник Хаменеи Мохаммад-Джавад Лариджани. Угрозы Ирана перекрыть Ормузский пролив и подорвать ситуацию на нефтяных рынках свидетельствуют о том, что справиться с Израилем на поле боя аятоллы не рассчитывают? Вся их надежда на то, что взволнованная мировая общественность вмешается и урезонит Израиль?

– На данный момент это маловероятный шаг. Иран сейчас позиционирует себя как страна, на которую напали. Ему выгодно искать международную поддержку. Даже среди арабских стран, которые, мягко говоря, не в восторге от него. Но встает выбор: испортить отношения с Саудовской Аравией, Эмиратами и другими, перекрыв пролив, или обеспечить их нейтралитет или даже склонить их на свою сторону? И здесь Иран, имея в союзниках Китай, скорее выберет второй вариант. Конечно, все может измениться. Динамика конфликта очень высока. То, что мы говорим сегодня, завтра уже может быть неактуальным. Но по состоянию на сейчас перекрытие Ормузского пролива Ирану невыгодно.

– Уничтожение военного руководства и такого количества ведущих ядерщиков – насколько это болезненно для Ирана? Ведь речь идет о действительно знаковых лицах. И, похоже, этот список еще не закрыт.

– Что касается военно-политического руководства, то там, знаете, "скамейка запасных" довольно широкая. Более того, там уже давно продолжается внутренний конфликт поколений. Начиная с 2020-х годов он только нарастал. Старшая генерация, та, что пришла еще в 2010-х вместе с Сулеймани, уже, скажем так, исчерпала себя в глазах младших. Добавьте сюда коррупцию, неготовность к новым вызовам, провалы в безопасности – и вот вам открытый конфликт. До 2024 года эта критика была подковерной, но теперь все выходит наружу. И, собственно, израильские атаки, как ни странно, открывают молодым дорогу к власти. Это где-то 50-летние, идеологически хорошо "обработанные" еще в 2000-х. Тогда в Иране происходил важный идеологический сдвиг: революция теряла влияние, народ начал лучше жить, но идеология не "цепляла". Поэтому власти усилили пропагандистскую обработку – и вот выросло поколение, прошедшее жесткую идеологическую школу. Они решительные. Умны ли – другой вопрос. Но рисковать точно готовы. То есть, как говорится, получилось сменить шило на мыло. Эти новые могут быть не менее опасны, а еще и более импульсивны. Израиль, по сути, выбил старых и сам же привел новых, которые не факт, что менее радикальны.

Насчет ученых-ядерщиков – это тоже не персоналии, это школы. Это не так, что убили одного человека и вся отрасль исчезла. За каждым стоит команда. И, несмотря на их научность, большинство из них все же политические выдвиженцы. Поэтому есть кем заменить.

– Следовательно, военным путем Израилю реализовать свои цели почти нереально. Без смены режима в Иране нет никаких гарантий, что Тегеран тайно не будет продолжать разработку ядерного оружия. Тогда получается, что настоящий ключ – это смена власти? Есть ли для этого сейчас реальные предпосылки? Тем более общество в Иране не такое монолитное, как власть пытается это подать.

– Иранское общество никогда не было однородным. А политический ландшафт еще сложнее. И в этническом смысле, и в идеологическом. И в условиях войны мобилизовать людей на протест почти нереально. Люди прячутся. Мы это видели и сами. Паника, бегство. Потом привыкают. И вопрос, выдержит ли государство первые недели войны. Судя по тому, что видим, пока выдерживает. Значит, восстание – вряд ли. Наоборот, контроль только усиливается. Да еще и с риторикой "во всем виноваты сионисты и Моссад". Обычно в Иране политические изменения происходят после боев. Когда стало очевидно, что власть проиграла, элиты сбрасывают ответственного. А во время войны вряд ли это произойдет.

– То есть обращение Нетаньяху, в котором он призвал иранцев восстать против своего правительства, мол, "Израиль борется не против иранского народа, борьба направлена против убийственного исламского режима, который угнетает и разрушает вас, а потому пришло время иранскому народу объединиться вокруг своего флага и своего исторического наследия, отстаивая свою свободу от злого и репрессивного режима" – это "в молоко"?

– Даже не в молоко. Это в космос.

– А убийство Хаменеи что-то изменит? Якобы Израиль сообщал американским властям, что может убить верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, но президент США Дональд Трамп заставил израильтян отказаться от этого плана.

– Сомневаюсь. У них давно есть утвержденная процедура на такой случай. Все формализовано. Думаю, уже провели репетицию. Нового лидера назначат быстро.

– Будет ли РФ помогать Ирану? В Москве с большой помпой 17 января был подписан договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между Ираном и Россией. И российскому режиму, и руководству Исламской Республики хочется показать, что они бросают вызов международной изоляции. 21 апреля договор ратифицирован Госдумой. С этой даты Москва и Тегеран являются союзниками в оборонной сфере. Что интересно, парламент Ирана в авральном порядке в ночь с 15 на 16 июня утвердил договор о стратегическом партнерстве с РФ. Об этом сообщило посольство Исламской Республики в РФ. Однако в Москве исключили участие в ирано-израильском конфликте.

– Думаю, Иран таким образом выставляет Москве гамбургский счет: мол, мы все ратифицировали – теперь ваша очередь действовать. Но обрати внимание, там нет пункта о военной помощи, как в договоре с Северной Кореей. Иран не захотел.

– Но тогда на что они рассчитывают, в полночь ратифицируя документ, до которого им не было особого дела несколько месяцев?

– Может, символический шаг. Мол, Москва, смотрите – мы сделали свой шаг. Ваш ход. В Тегеране давно не доверяют Москве. Особенно консерваторы. Для них Россия все еще империя, которая мечтает использовать Иран в своих сделках с Западом. Возможно, ратификация была нужна просто формально, чтобы запустить механизм консультаций. Но главное – это не Москва, а Китай, который может реально помочь, а россияне только языком могут помочь.

– Союзники Ирана самоустранились? За исключением хуситов, которые несколько раз атаковали Тель-Авив гиперзвуковыми ракетами, никаких координированных действий со стороны Ливана, Ирака и Йемена не было. Почти все союзники Ирана отказались его поддержать. "Хезболла" и иракский шиитский лидер Ас-Садр осудили удары Израиля, но сообщили о своем неучастии в оказании помощи.

– Пока все так и выглядит, но их участие и не нужно. Они станут нужны, когда США прямо вмешаются. Что сейчас может сделать "Катаиб-Хезболла"? Ничего. Это инструмент для другой фазы войны – не нынешней. "Хезболла" – это Ливан. А "Катаиб-Хезболла" – Ирак. Это отдельные структуры. Иракская группа ничего не может сделать сейчас, когда идет прямой ракетный обмен. Их время наступит, если война станет региональной. Тогда – да. Сейчас Иран не может себе позволить разбрасываться активами. Они держат резерв, чтобы иметь чем ответить, если масштаб возрастет.

– Готов ли Иран к уступкам? С одной стороны, глава МИД страны Аббас Арагчи заявил, что Иран готов отказаться от ядерного оружия и его разработки и заключить соглашение, которое гарантирует отсутствие у него ядерного оружия, но "не открыт для переговоров о прекращении огня, пока находится под израильскими ударами". И при этом Корпус стражей исламской революции заявил, что продолжит операции против Израиля до полного его уничтожения, а "лицемерные разговоры, призывающие Иран к сдержанности, – чушь".

– Это как раз и есть следствие смены элит. Те, кто пришел, играют в сложную политическую игру. Они публично заявляют: "Мы не создаем бомбу", потому что... ее и нет. Отказаться можно только от того, чего еще нет. И это ставит Израиль в сложное положение: если Тегеран формально "отказывается" – то для чего были все эти атаки? Народ спросит у Нетаньяху: "А где результат?" Иран не сделал бомбу. Просто угрожал. И даже этого не говорил – за него это говорили другие.

– То есть Израиль продолжит атаки, как и Иран – свои ракетные удары по израильским домам?

– Почти наверняка. Если не вмешается какой-то "черный лебедь". То, что мы обсуждаем, – это логичный сценарий без форс-мажоров, которые могут произойти в любой момент на Ближнем Востоке.