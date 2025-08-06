'Он прекрасно справляется': Трамп сказал, кого видит кандидатом в президенты на следующих выборах от республиканцев

Американский президент Дональд Трамп считает, что на следующих выборах баллотироваться на пост президента США от Республиканской партии мог бы его нынешний вице Джей Ди Вэнс. На высокую должность (возможно, следующего вице-президента) мог бы претендовать действующий госсекретарь Марко Рубио.

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Об этом Трамп высказался 5 августа, общаясь с журналистами во время брифинга. Он прямо назвал Вэнса наиболее вероятным будущим кандидатом от республиканцев.

Представители СМИ спросили, согласен ли Трамп с мнением Рубио о том, что "наследником MAGA" должен стать Вэнс.

"Если честно, скорее всего – он и является вице-президентом", – утвердительно ответил глава Белого дома.

"Думаю, Марко также вполне может объединиться с Джей Ди в какой-то форме. Я думаю, у нас есть невероятные люди – некоторые из них, кстати, сейчас в этом зале. Поэтому, очевидно, говорить еще рано, но он [Вэнс] действительно прекрасно справляется, и на этом этапе, пожалуй, был бы фаворитом", – продолжил Трамп.

Что предшествовало

В соответствии с 22-й поправкой к Конституции США, принятой в 1951 году, одно и то же лицо может быть избрано президентом не более двух раз подряд.

Следующие американские выборы должны состоятся в 2028-м, когда Трампу исполнится 82 года.

В недавнем интервью CNBC действующий глава Белого дома заявил, что участвовать в президентских выборах-2028, вероятно, не будет.

"Скорее всего, нет", – кратко ответил Трамп.

Как ранее писал OBOZ.UA, по данным источников СМИ, Марко Рубио (а также Кит Келлог) сыграли ключевую роль в изменении отношения Дональда Трампа к России. По их данным, и госсекретарь, и спецпредставитель по вопросам Украины и РФ подтолкнули президента Соединенных Штатов к "более жестким действиям" в отношении страны-агрессора.

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