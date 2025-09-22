'Очень хорошие отношения': несмотря на конфликт, Трампа заметили с Маском в людном месте. Фото и видео

Президент США Дональд Трамп имиллиардер Илон Маск сидели рядом на церемонии прощания с погибшим активистом Чарли Кирком. Их встреча состоялась впервые после публичной ссоры.

В соцсети X Илон Маск опубликовал совместное фото с Трампом, подписав его: "Для Чарли". Их фотографию с прощания также опубликовали на странице Белого дома.

"Очень хорошие отношения"

На видео Fox News видно, что Трамп и Маск пожали руки, сидя в ВИП-ложе во время вечера памяти по убитому активисту.

На вопрос журналистов, помирил ли их Чарли Кирк, Трамп ответил: "Ну, Илон подошел и поздоровался", добавив, что у них "очень хорошие отношения", передает CNN.

Как сообщает Daily Mail, эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг расшифровала короткий разговор между Трампом и Маском.

Глава Белого дома сказал бизнесмену: "Как дела?", а тот пожал плечами.

Потом Трамп сказал: "Илон, я слышал, ты хотел пообщаться... Давай попробуем найти способ, как наладить ситуацию". В ответ Маск кивнул.

Напоследок Трамп пожал ему руку и добавил: "Я скучал по тебе".

Что известно о конфликте Маска и Трампа

Еще в июне Трамп называл Маска "ярым наркоманом", а тот обвинял президента США в связях с сексуальным преступником ныне покойным Джеффри Эпштейном.

Маск и Трамп были союзниками во время президентской кампании 2024 года, когда Маск финансировал кампанию республиканца, потратив почти 300 млн долларов. Он возглавлял созданный Трампом "Департамент эффективности правительства" (Department of Government Efficiency, или DOGE).

Но летом 2025 года между ними произошел конфликт из-за закона One Big, Beautiful Bill – масштабный бюджетный и налоговый законопроект, который, по мнению Маска, угрожает экономике и ведет к значительному росту госдолга.

Маск резко критиковал его, заявлял о необходимости создания новой политической партии (America Party), а Трамп реагировал взаимными обвинениями и оскорблениями, пригрозив возможным отчислением субсидий Tesla и SpaceX.

Чарли Кирк мечтал помирить Маска и Трампа.

Что известно об убийстве Чарли Кирка

Публичные лица 21 сентября пришли на стадион Глендейли, штат Аризона, чтобы попрощаться с погибшим активистом Чарли Кирком.

Мемориальное мероприятие, организованное консервативной молодежной организацией Кирка Turning Point USA, собрало десятки тысяч человек. На мероприятии, кроме Трампа, присутствовал и вице-президент Джей Ди Вэнс.

Кирка считали одним из тех, кто помог Республиканской партии и самому Трампу заручиться поддержкой большого количества молодых избирателей на президентских выборах 2024 года.

31-летнего Чарли Кирка убили 10 сентября выстрелом в шею прямо во время его пресс-конференции в Университете долины Юты. Активист скончался в больнице.

Кирк был известен своими консервативными взглядами, критикой либеральных идей, он также выступал за прекращение поддержки Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, выступая на поминальной службе по Чарли Кирку, Трамп пообещал реализовать его последнюю просьбу – спасти Чикаго от преступности. Американский лидер заверил, что власти применят все меры, включая привлечение Национальной гвардии.

