Обижал и угрожал арестом: в Польше кандидат в президенты набросился на врача, проведшего законный аборт. Видео

Против законодателя Европарламента, ультраправого кандидата в президенты Польши Гжегожа Брауна польская прокуратура проведет расследование. Дело в том, что Гжегож Браун привел толпу в районную больницу Олешницы, где с бранью набросился на врача Гизелу Ягельскую. Инцидент прервала полиция, вызванная очевидцами.

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Как утверждает сам Браун, он пытался "провести гражданское задержание врача, убивающего детей, вводя им хлорид калия прямо в сердце". Рolitico отмечает, что законодатель угрожал врачу за проведение законного аборта, без которого женщина могла умереть.

Гражданское задержание – это временное лишение человека свободы передвижения любыми другими гражданами, несмотря на гражданство, социальный статус, служебные обязанности и т.п. Это предусмотренный законодательством вид временной меры пресечения, которую можно осуществить без разрешений суда и следственного судьи.

Так или иначе, но региональная прокуратура Вроцлава объявила, что начнет расследование инцидента в больнице с участием Брауна. Этому предшествовало заявление министра юстиции Польши Адама Боднара, который отметил, что поведение Брауна "переходит все нравственные и, возможно, правовые границы", и "прокуратура должна отреагировать быстро и решительно".

Врач рассказывает, что она возилась с административными документами больницы, когда около 30 человек во главе с Брауном ворвались в заведение, окружили ее, и начали угрожать женщине.

"Он оскорблял меня, назвал меня серийной убийцей. Он толкал меня, когда я хотела выйти из комнаты", – описывает Гизела Ягельская действия польского политика.

В течение двух часов мужчины окружали пани Ягельскую, не давая ей не только выполнять свою работу, но даже выйти из помещения.

Полиция сообщила, что ее вызвали на место происшествия, когда "группа посторонних проникла в больницу" и "нарушила работу медицинского учреждения и покой пациентов". Именно правоохранители убедили толпу уйти.

Ультраправый независимый депутат Европарламента далеко не впервые в фокусе внимания из-за спровоцированного скандала. Браун является депутатом от польской партии "Конфедерация" и одним из инициаторов блокирования украинско-польской границы.

Это он сорвал минуту молчания во время специального пленарного заседания, посвященного памяти жертв Холокоста. Также Браун огнетушителем погасил менору, зажженную на Хануку в польском парламенте, и испортил елку, украшенную шариками с флагами ЕС и Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, также польская прокуратура инициирует международный розыск и задержание 41 российского судмедэксперта, участвовавших в вскрытиях тел жертв Смоленской катастрофы.

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