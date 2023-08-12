Небо стало красным: Марокко накрыла песчаная буря. Видео

В пятницу, 11 августа, Королевство Марокко накрыл самум – жаркий сухой ветер принес песчаную бурю в Марракеш. Город сразу покраснел и его виды стали похожи на апокалиптические пейзажи Марса.

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Очевидцы снимают атмосферное явление на камеры. Видео с аномальным видом обнародовали Telegram-каналы.

Как видно из кадров, жители Марракеша наблюдают необычную картину над головой – небо окрасилось в алый цвет. Солнца не видно и город погрузился в красную тьму.

Как известно, обычно песчаные бури образуются в пустыне. Чаще это происходит в Сахаре, поэтому для Марокко это уже не такое и редкое явление.

Двигаясь по пустыне, песчаная буря способна смещать дюны с одного места на другое, преодолевать огромные расстояния и добиться любого места на Земле.

Это опасное природное явление, обладающее огромной разрушительной силой. Остановить песчаную бурю невозможно. Она может сама закончиться всего через пару часов с момента возникновения или бушевать в течение нескольких дней или даже недель.

Песчаная буря повреждает верхний слой почвы и растения. Чаще всего от этого природного явления страдает Египет и Мавритания. Однако наибольший вред почвенному покрову принесла песчаная буря, которая прошла в 1928 году в Украине. Она тогда сорвала более 15 миллионов тонн чернозема. В результате украинцы потеряли огромную часть плодородных земель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе прошлого года мощная песчаная буря накрыла ОАЭ. Районы Абу-Даби и Дубай покрылись толстым слоем пыли после того, как метеорологи предупредили о наводнении в Северных Эмиратах. Из-за тумана видимость в Абу-Даби сократилась до менее 500 метров, затем на регион обрушился сильный дождь.

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