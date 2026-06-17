«Не стоит нас сбрасывать со счетов»: демократы обещают возобновить сотрудничество с Европой по вопросам Украины после победы на выборах

Представители Демократической партии в Конгрессе США позиционируют себя перед европейскими чиновниками как надежных партнеров, поскольку Брюссель ищет пути сохранения трансатлантического сотрудничества. В случае получения демократами большинства на выборах осенью они отмечают, что смогут внедрить более открытый подход к сотрудничеству с Европой.

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В частности, это касается помощи Украине и сотрудничества в сфере искусственного интеллекта. Об этом сообщило издание Politico.

Что известно

Конгрессмен Дебора Росс отметила, что ее партия надеется укрепить двусторонние обязательства, если Демократическая партия получит большинство в Конгрессе на выборах в ноябре.

"Демократы смогут возглавить ключевые комитеты по иностранным делам, бюджету, торговле и финансам, внедрив гораздо более открытый подход к сотрудничеству с Европой, в частности в отношении помощи Украине и сотрудничества в сфере искусственного интеллекта", – говорится в материале.

Несмотря на то что усилия по налаживанию более тесных связей пока отложены до окончания промежуточных выборов осенью, многие утверждают, что диалог остается приоритетом.

"Иногда по некоторым вопросам легче работать с Конгрессом, чем с администрацией", – сказал Брандо Бенифей, глава делегации Европарламента по связям с США.

"Главный посыл заключается в том, что Соединенные Штаты по-прежнему остаются активным участником климатической политики. С этой администрацией мы столкнулись с определенными трудностями, но не списывайте нас со счетов", – заявила конгрессвумен Сидни Камлагер-Дэв. Делегация также подчеркнула, что ее позицию поддерживают американский бизнес, а также штаты, где у власти находятся демократы, и органы местного самоуправления.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что рейтинг Трампа опустился до самого низкого уровня, республиканцы обеспокоены. Негативное восприятие Трампа распространилось на всю Республиканскую партию США: всё больше американцев не хотят видеть республиканцев в Конгрессе, поэтому среди партийцев усиливается ощущение грядущего провала на промежуточных выборах этой осенью.

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