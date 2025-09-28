В Молдове перед выборами распространили фейк об отправке солдат в Украину

В Молдове 28 сентября проходят парламентские выборы, от которых в значительной степени будет зависеть, сохранит ли страна прозападный курс. Накануне голосования в соцсетях молдавского сегмента начали появляться многочисленные фейки, призванные запугать людей и вызвать недоверие к действующей власти.

Так, неизвестные взялись распространять сообщения о якобы решении Кишинева отправить молдавских военных на войну против России в Украине. Фейк разоблачил представитель президента Молдовы Майи Санду Игорь Захаров.

Об очередном фейке, направленном на дискредитацию действующей власти в Молдове, представитель президента написал в своем Telegram-канале 27 сентября – за сутки до старта голосования.

Он опубликовал скриншот из сообщения в одном из пабликов, в котором на русском языке рассказывается о якобы существующих "договоренностях об отправке молдавских войск" в Украину воевать с Россией.

Захаров подчеркнул, что эти сообщения являются полным бредом и не имеют под собой никакой почвы.

"Пожалуйста, будьте осторожны. В эти дни в Telegram продолжают распространять фейки, чтобы запугать людей и посеять недоверие. Республика Молдова является нейтральной страной и будет оставаться ею. Все истории о якобы соглашениях об отправке войск – это откровенная ложь. Не дадим себя обмануть, правда и наше единство – лучшая защита", – отметил представитель Санду.

В администрации президента Молдовы призывают граждан получать информацию о деятельности власти исключительно из официальных источников – и сообщать офис главы государства о недостоверных сообщениях.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ранее Санду заявила, что Молдова может стать плацдармом для вторжения России в Одесскую область. По ее словам, это вполне реальный сценарий в случае, если Москве удастся получить контроль над страной.

Чтобы добиться этого контроля, Кремль тратит сотни миллионов евро на покупку голосов на парламентских выборах в Молдове, которые проходят 28 сентября.

