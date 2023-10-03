'Мы не можем быть судьями': Папа Римский допустил, что католическая церковь может благословлять однополые пары

Папа Римский Франциск не исключил, что католическая церковь может благословлять однополые пары. По его мнению, к просьбам о благословении необходимо относиться с "пастырской благотворительностью", а служители церкви не могут быть "судьями", способными лишь "отрицать, отвергать и исключать".

При этом Ватикан продолжает считать однополые отношения "объективно греховными" и не признает браки, заключенные между представителями одного пола. Подробности сообщает ВВС.

Как пишет издание, перед недельным глобальным собранием, целью которого станет обсуждение будущего Церкви, Папа Римский получил запрос от группы кардиналов, попросивших расставить точки над "і" в вопросе церковного благословения для однополых пар. Речь идет о молитвах или просьбах к Богу о благосклонном отношении к человеку или людям, произносимых священниками.

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Вопрос возник после того, как епископы ряда западноевропейских стран, среди которых Бельгия и Германия, начали разрешать священникам благословлять однополые пары.

В своем ответе Папа Франциск подчеркнул, что к любой просьбе о благословении следует относиться с "пастырской благотворительностью".

"Мы не можем быть судьями, которые только отрицают, отвергают и исключают", – сказал он.

Впрочем, добавил Папа Римский, Церковь, как и раньше, считает отношения между представителями одного пола "объективно греховными" и не признает браки между ними.

По словам Понтифика, Церковь понимает брак как "исключительный, стабильный и нерасторжимый союз между мужчиной и женщиной" и должна избегать "любых обрядов или таинств, которые могут противоречить этому убеждению". Однако, добавил он, просьба о благословении является "выражением мольбы к Богу о помощи, просьбы жить лучше".

"Пастырское благоразумие должно адекватно различать, существуют ли формы благословения, просьбы одного или нескольких человек, которые не передают ошибочное представление о браке", – заявил Папа Римский.

Он также рекомендовал рассматривать отдельно каждую просьбу о благословении, при этом, по мнению Франциска, "решения, которые могут быть частью пастырского благоразумия в определенных обстоятельствах, не обязательно должны стать нормой".

"Каноническое право не должно и не может охватывать все", — подчеркнул Папа Римский.

Понтифик также добавил, что Церковь всегда должна подходить к своим отношениям с людьми с "добротой, терпением, пониманием, нежностью и ободрением".

В 2021 году аналогичный запрос к руководству католической церкви уже поступал. Тогда доктринальный отдел Ватикана вынес решение не разрешать такую практику.

Тем временем высшее духовенство англиканской церкви в феврале 2023 года поддержало предложение разрешить молитвы благословения однополым парам.

"Этот шаг будет означать, что однополая пара сможет пойти в англиканскую церковь после официальной церемонии бракосочетания для служб, включая молитвы посвящения, благодарения и Божьего благословения", – пишет ВВС.

Напомним, в марте этого года в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о гражданских партнерствах для однополых и разнополых пар. В случае принятия этот законопроект авторства нардепа от "Голоса" Инны Совсун сделает возможным создание института законных отношений между однополыми партнерами и значительно упростит процедуру их регистрации.

По мнению Совсун, предложенный ею законопроект также поможет защитить права военнослужащих, относящих себя к ЛГБТ-сообществу.

Инициативу Совсун оценили далеко не все. К примеру на Волыни депутаты выступили против гражданского партнерства для однополых и разнополых пар. По их мнению, подобное узаконивание отношений является "уничтожением национальных ценностей". А в Украинской греко-католической церкви законопроект назвали "законопроектом беззакония, а не закона".

С 14 марта и по сей день, согласно сайту ВРУ, проект "находится на рассмотрении" в одном из парламентских комитетов.

Тем временем петиция с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому публично поддержать создание института гражданского партнерства и поспособствовать принятию законопроекта еще в апреле собрала необходимое количество подписей.

Автор петиции отмечал, что "принятие этого проекта как закона решит проблему правового статуса, прав и обязанностей партнеров и партнерш, правовой режим их имущества, вопросы наследования, социальной защиты, прав в случае смерти или исчезновения одного из них".

В конце мая Зеленский ответил на эту петицию. Он подчеркнул, что Украина всецело предана трем фундаментальным европейским ценностям: демократии, верховенству права и правам человека. Однако, добавил президент, согласно Конституции Украины, брак основывается на свободном согласии женщины и мужчины (статья 51), а в условиях военного или чрезвычайного положения Конституция не может быть изменена (статья 157).

Тем временем в начале июня ЕСПЧ обязал Украину юридически признать однополые пары. Основой для этого послужили несколько жалоб, поданных украинской однополой парой еще в 2014-м, которая требовала официального ее признания государством и регистрации отношений.