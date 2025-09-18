Может поражать даже самолеты: что известно о лазерной системе ПВО "Железный луч", которую разворачивает Израиль. Фото и видео

Министерство обороны Израиля сообщило об успешных испытаниях новой лазерной системы противовоздушной обороны "Железный луч", которая сможет уничтожать самолеты, ракеты, мины и беспилотники. Ожидается, что первые комплексы поступят на вооружение уже до конца этого года.

Видео дня

Об этом пишет издание Reuters.

Что известно о "Железном луче"

ПВО "Железный луч", разработанную компаниями Elbit Systems и Rafael Advanced Defense Systems, дополнит уже существующие системы "Железный купол", "Праща Давида" и "Стрела". Главное преимущество лазерного оружия – чрезвычайно низкая стоимость перехвата по сравнению с ракетными комплексами, где каждый пуск стоит не менее чем $50 тысяч.

По словам генерального директора Минобороны Амира Барама, это первый в мире случай, когда высокомощная лазерная система достигла полной оперативной готовности.

В чем уникальность системы

Испытания системы ПВО продолжались несколько недель на юге Израиля. Система продемонстрировала эффективность против различных типов угроз, включая самолеты, ракеты, минометные снаряды и БПЛА.

Глава компании Rafael Юваль Штайниц назвал "Железный луч" "революционной системой, которая будет иметь беспрецедентное влияние на современную войну". В то же время, Elbit Systems также работает над созданием мощных авиационных лазеров, которые могут стать стратегическим прорывом в сфере противовоздушной обороны.

В Минобороны Израиля отметили, что система способна одновременно уничтожать несколько целей во время массированных атак, поражая их еще на начальной траектории. Сначала она будет работать на базе командных пунктов "Железного купола".

Откуда происходит название

Название "Железный луч" выбрано в честь капитана спецподразделения "Эгоз" Эйтана Остера, погибшего в бою на юге Ливана. Его отец – инженер Минобороны Израиля – был одним из инициаторов и разработчиков проекта.

Как сообщал OBOZ.UA, телеканал NBC News со ссылкой на представителя израильской разведки заявил, что за последние 24 часа эффективность израильской системы противоракетной обороны "Железный купол" снизилась. Только 65% иранских ракет было перехвачено. Накануне этот показатель достигал почти 90%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!