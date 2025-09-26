Молдавского беглого олигарха Плахотнюка экстрадировали в Кишинев – NewsMaker

В четверг, 25 сентября, молдавского олигарха-беглеца Владимира Плахотнюка экстрадировали в Кишинев. Он был задержан в Греции 22 июля 2025 года.

Об этом сообщает издание NewsMaker. Отмечается, что сразу по прибытии беглеца должны были поместить в тюрьму №13 в отдельную камеру.

Стоит отметить, что на родине, на имя Плахотнюка выданы ордера на арест по трем уголовным делам. Самое громкое из них – участие в схеме по похищению миллиарда долларов из молдавских банков в 2014 году. Это производство передали в суд еще в июле 2023 года.

Что предшествовало

В начале июня 2025 года стало известно, что в Молдове заморозили активы ряда олигархов, среди них и Владимир Плахотнюк. В частности, налоговая служба заблокировала долю Плахотнюка в уставном капитале компании General Media Group. Беглый олигарх находится под санкциями Евросоюза "за действия, направленные на дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитету и независимости Молдовы".

Как писал OBOZ.UA, 15 июня в ОАЭ задержали экс-министра юстиции Молдовы и бывшего председателя Комиссии по контролю за файлами Интерпола (CCF) Виталия Пырлога. Его подозревают в причастности к масштабной схеме коррупционного характера, которая позволяла избегать международного розыска.

