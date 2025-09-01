Моди в Китае призвал Путина прекратить войну в Украине: заявление премьера Индии

1 сентября в Тяньцзине (Китай) в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Моди заявил, что выступает за скорейшее прекращение войны в Украине и "прочное мирное урегулирование".

Видео дня

Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел Индии. На своей странице в X глава правительства назвал встречу с главарем РФ "прекрасной".

Позиция Моди касательно развязанной Россией войны

В отчете МИДа заявлено, что лидеры говорили о региональных и глобальных проблемах, "включая последние события, касающиеся Украины".

Дипломаты не назвали войну войной. Они использовали слово "конфликт".

"Премьер-министр подтвердил свою поддержку недавних инициатив, которые были предприняты для урегулирования "конфликта" в Украине, и подчеркнул необходимость скорейшего прекращения "конфликта" и поиска прочного мирного урегулирования", – сказано в сообщении.

Что еще обсуждали Моди и Путин на двухсторонней встрече

Помимо российско-украинской войны, Моди и Путин обсудили двустороннее сотрудничество, в том числе в экономической, финансовой и энергетической сферах, "и выразили удовлетворение устойчивым ростом двусторонних связей в этих областях". Они подтвердили, что Москва и Нью-Дели будут укреплять стратегическое партнерство.

Диктатор получил приглашение посетить Индию. "Премьер-министр сообщил "президенту" Путину, что с нетерпением ждет встречи с ним в Индии на 23-м ежегодном саммите в конце этого года", – указала пресс-служба МИДа.

В Reuters опубликовали некоторые детали: Моди заявил Путину, что Индия и РФ были плечом к плечу даже в трудные времена. "Наше тесное сотрудничество важно не только для народов обеих стран, но и для глобального мира, стабильности и процветания", – выдал он.

Кремлевский главарь назвал индийского премьер-министра своим "дорогим другом" и подвез его на своем бронированном лимузине Aurus.

Как ранее писал OBOZ.UA, 11 августа президент Украины Владимир Зеленский провел длительный телефонный разговор с премьером Индии Нарендрой Моди. Они обсудили двустороннее сотрудничество и дипломатическую ситуацию в целом, а также санкции против РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!