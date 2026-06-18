Медиаимперия Орбана распадается: в Венгрии сотни журналистов получили уведомления об увольнении

Крупная медиасеть, которая на протяжении последних 16 лет поддерживала пророссийского премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, начала стремительно сокращать свою деятельность после поражения его политической силы на выборах. На этой неделе сотни журналистов венгерской медиагруппы Mediaworks Hungary Zrt. получили уведомления об увольнении, а часть изданий решили закрыть или реорганизовать.

Видео дня

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на венгерские СМИ. По данным новостного сайта Media1, работу потеряют около 400 журналистов. В самой компании Mediaworks заявили, что решение связано с "изменением привычек потребления контента" и необходимостью перестройки бизнеса.

Массовые сокращения

Представители медиаотрасли назвали происходящее беспрецедентным для венгерского рынка. Главный редактор профильного издания kreativ.hu Иван Жолт Надь заявил, что ситуацию "можно охарактеризовать лишь как резню".

Пострадавшие СМИ входили в состав Mediaworks, которая принадлежит фонду, созданному при участии Орбана в 2018 году. На протяжении многих лет эти издания получали значительные доходы от государственной рекламы и считались важным элементом информационной поддержки правительства.

За время пребывания Орбана у власти сеть государственных и частных СМИ активно освещала деятельность правительства и критиковала его политических оппонентов. В то же время независимые журналистские проекты продолжали работать, часто благодаря поддержке читателей и краудфандингу.

Новые изменения

По информации венгерских СМИ, ежедневная газета Magyar Nemzet, которая считалась одним из главных проправительственных печатных изданий, в дальнейшем будет выходить только раз в неделю. Также Mediaworks прекращает работу нескольких информационных сайтов, закрывает печатную версию таблоида Bors и приостанавливает выпуск части региональных газет.

В заявлении компании отмечается, что реорганизация должна обеспечить стабильную, эффективную и конкурентоспособную работу медиагруппы в будущем.

Важную роль в изменениях политического ландшафта страны сыграли последние выборы. Премьер-министр Петер Мадьяр сумел одержать убедительную победу, в значительной степени опираясь на социальные сети и активную кампанию непосредственно среди избирателей.

Проверка ЕС

В декабре прошлого года Европейская комиссия инициировала процедуру против Венгрии в связи с возможными нарушениями правил Европейского Союза в сфере свободы СМИ. В Брюсселе заявили, что страна ограничивает деятельность журналистов и не выполняет требования относительно прозрачности собственности СМИ, работы общественного вещания и распределения рекламных средств.

В то же время независимые редакции, в числе которых Telex, 444, Direkt36 и Valasz Online, продолжали публиковать расследования о возможной коррупции, деятельности правительства и связях Орбана с Россией. Эти материалы стали одной из заметных тем в ходе предвыборной кампании.

После смены власти правительство Мадьяра уже приступило к реформированию государственных СМИ. Заявленная цель – уменьшение политического влияния на редакционную политику. В будущем государственное телевидение и радио будет контролировать наблюдательный совет, в состав которого войдут представители власти, оппозиции и независимые эксперты.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как премьер страны Петер Мадьяр заявил, что приближенные к Орбану олигархи уже выводят десятки миллиардов форинтов в Объединенные Арабские Эмираты, США и Уругвай, а также продают медиаактивы и готовятся к выезду из Венгрии. По его словам, налоговая служба приостановила часть крупных транзакций из-за подозрений в отмывании средств.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!