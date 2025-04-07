Ле Пен пообещала бороться за право баллотироваться в президенты: у Макрона ответили

Во Франции лидер ультраправых Марин Ле Пен, признанная виновной в хищении средств Европейского союза для финансирования ее партии, заявила, что будет бороться за право баллотироваться на президентских выборах. Решение суда глава фракции "Национальное объединение" назвала "пренебрежением к верховенству демократии". В то же время член партии "Возрождение" Габриэль Атталь в ответ напомнил, что "ворующий должен платить".

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На митинге в Париже в воскресенье, 6 апреля, Ле Пен повторила, что считает это решение "не судебным, а политическим", передает Le Figaro. Как известно, она была приговорена к 5 годам лишения права баллотироваться на государственные должности.

Обращаясь к своим поклонникам, лидер ультраправых пообещала, что она "ничего не отдаст".

"Никогда не забывайте, что они (власть и судьи. – Ред.) делают это только по одной причине – мы побеждаем, вы побеждаете. Они полностью отдают себе отчет в огромной волне, которую представляют миллионы ваших бюллетеней, от выборов до выборов!" – заявила Ле Пен.

В воскресенье в Париже состоялись сразу три демонстрации – сторонников ультраправых, контрдемонстрация ультралевых, а также митинг сторонников блока президента Эммануэля Макрона.

СМИ пишут, что на митинге поклонников Ле Пен на площади Вобан собрались до 10 тысяч человек. Ее преемник в должности лидера партии Жордан Барделла также назвал приговор несправедливым и скандальным и направленным на то, чтобы устранить ее с президентской гонки 2027 года.

В заочную полемику с Ле Пен вступил президент партии Макрона "Renaissance" Габриэль Атталь, выступивший в пригороде Сен-Дени на открытии партийного съезда.

"Если ты воруешь, ты платишь, особенно, когда ты политик", – сказал он, раскритиковав ультраправых, которые собрались, по его мнению, чтобы "атаковать наших судей и наши институции".

31 марта Марин Ле Пен признали виновной в хищении средств ЕС для финансирования ее партии. Суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы, из которых два условно, а два – домашний арест, а также принял решение запретить пророссийской политике баллотироваться на государственные должности на 5 лет.

Вместе с Ле Пен признали виновными в растрате государственных средств еще восемь депутатов Европарламента, а также 12 помощников.

Как сообщал OBOZ.UA, после оглашения решения суда Марин Ле Пен заявила, что намерена бороться за президентское кресло во Франции. Она подчеркнула, что "ни за что" не уйдет из политики.

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