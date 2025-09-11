Латвия закрывает воздушное пространство над границей с Россией и Беларусью: что известно

Латвия приняла решение о закрытии воздушного пространства вдоль своей восточной границы. Ограничения на полеты вблизи государственной границы с Россией и Беларусью будут действовать минимум до 18 сентября.

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс предупредил, что запрет на полеты вдоль государственной границы могут пролонгировать. Об этом сообщает издание LSM.

Чем вызван запрет

Зона воздушного пространства вблизи восточной границы с Беларусью и Россией закрыта после оценки Национальных вооруженных сил. Глава оборонного ведомства отметил, что события в Польше являются грубым нарушением воздушного пространства НАТО и Латвия должна действовать соответствующим образом.

Министр подтвердил, что в настоящее время прямой угрозы Латвии нет, но превентивные меры необходимы. В настоящее время ВВС находятся в состоянии повышенной готовности в ходе комплексных учений по национальной обороне.

В министерстве обороны заявили, что закрытие воздушного пространства на восточной границе позволит полностью контролировать зону ограниченного воздушного пространства и упростит обнаружение несанкционированных летающих объектов. Также запрет освободит зону ограниченного воздушного пространства для истребителей Балтийской миссии воздушного патрулирования НАТО и латвийской ПВО.

Такой шаг также позволит расширить возможности испытаний акустических систем наблюдения за воздушным пространством, моделирования действий беспилотных летательных аппаратов и противодействия им, а также развертывания и обучения дополнительных мобильных боевых подразделений.

"Российские беспилотники в воздушном пространстве НАТО – это тревожный сигнал, и мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить эскалации атак с применением беспилотников", – отметил Спрудс.

К слову, в Польше также приняли решение ограничить воздушное пространство вдоль границы Украины и Беларуси для пассажирских самолетов. Соответствующее решение было принято после массированного вторжения российских беспилотников в польское воздушное пространство.

Что предшествовало

Ночью 10 сентября польские военные зафиксировали многочисленные нарушения воздушного пространства страны российскими дронами-камикадзе. Вследствие происшествия остановили работу аэропорты. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что военные применили оружие по вражеским целям.

Туск заявил, что проинформировал генерального секретаря НАТО Марка Рютте о текущей ситуации и мерах, принятых в отношении объектов, нарушивших воздушное пространство Польши. Политик подчеркнул, что польские власти находятся в постоянном контакте с представителями Североатлантического альянса.

Как сообщал OBOZ.UA, в Польше вследствие массированной российской атаки на Украину в ночь на 10 сентября обломки ударного беспилотника упали на жилой дом. Инцидент произошел в городе Вырики-Воля Володовского уезда Люблинского воеводства. Известно о повреждении кровли дома и автомобиля, находившегося на территории домовладения.

