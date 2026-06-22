Германия разместит почти 5 тыс. военных в Литве вблизи границы с Беларусью: Писториус назвал сроки

В Литве вблизи границы с Беларусью будет размещено почти 5000 немецких солдат для защиты восточного фланга НАТО. Речь идет о бронетанковой бригаде, полное развертывание которой Берлин планирует завершить к концу 2027 года.

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Об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус. BILD передает, что Бундесвер впервые в своей истории переведет большое количество военнослужащих в другую страну на постоянное место дислокации.

По словам министра обороны Литвы Робертаса Каунаса, подготовка к развертыванию немецкой бригады идет с опережением графика. "Там, где недавно были леса, быстро строятся новые жилые дома, школы, детские сады и медицинские учреждения", – сообщили в BILD.

Каунас заверил, что Литва полностью выполняет план. "Если рассматривать первый этап, то мы опережаем график даже на десять месяцев. Это означает, что мы очень далеко продвинулись в строительстве инфраструктуры и можем приступить ко второму этапу раньше", – сказал чиновник изданию WELT перед визитом своего немецкого коллеги Писториуса в понедельник, 22 июня.

Каунас подчеркнул, что переброска бронетанковой бригады "является вехой в немецко-литовских отношениях". Это "чрезвычайно важно" для безопасности Литвы и всего восточного фланга Североатлантического альянса.

В Литве будут находиться 4800 военнослужащих боевого подразделения под командованием бригадного генерала Кристиана Губера. Солдат также будут поддерживать 200 гражданских сотрудников.

Литовский министр также подтвердил оценки Писториуса. "Мы можем предположить, что учения в Германии и Литве точно завершатся до конца 2027 года, и что бригада будет полностью оснащена и готова к развертыванию – если не раньше", – заявил Каунас.

В настоящее время в Литве дислоцировано около 1800 немецких солдат. В этом месяце они проводят учения по сдерживанию и обороне "Щит свободы" на восточном фланге в Пабраде, всего в 20 километрах от беларусской границы.

Как писал OBOZ.UA:

– В начале июня более 1000 американских военнослужащих и их оборудование начали выводить из Литвы в рамках ротации. Планируется, что их заменят другие военные, но точный срок еще не известен.

– Балтийские страны готовы усилить роль в обеспечении безопасности НАТО и принять дополнительные американские войска на своей территории. Это может стать следствием планов США по сокращению военного присутствия в Германии. В Латвии и Литве заявляют, что рассматривают такое размещение как важный фактор сдерживания Российской Федерации.

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